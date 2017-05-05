В магазинах Катара появятся кыргызстанские мясо, мед и минеральная вода

5 мая 2017, 9:01 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Отечественные производители будут экспортировать в Катар минеральную воду, мясо и мед, сообщили в Агентстве продвижения инвестиций и экспорта при Минэкономики Кыргызстана.

Отечественные предприниматели презентовали свою продукцию в Торгово-промышленной палате Катара.

Потенциальными покупателями с катарской стороны выступают три популярные торговые сети, сообщили в Минэкономики.

Две компании из Кыргызстана договорились с этими торговыми центрами о поставках мяса, меда и минеральной воды. Также в планах значится поставка сухофруктов.

Объем экспортируемой продукции пока неизвестен.