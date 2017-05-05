Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Positiff: Списан долг почти в $0,25 млрд, 11 медалей на Кубке мира по перетягиванию палкиPositiff: Списан долг почти в $0,25 млрд, 11 медалей на Кубке мира по перетягиванию палкиТест: Насколько хорошо вы знаете Конституцию Кыргызстана?Тест: Насколько хорошо вы знаете Конституцию Кыргызстана?

В магазинах Катара появятся кыргызстанские мясо, мед и минеральная вода

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424376-ru.html

Похожие новости

МВД Кыргызстана и Катара намерены расширять взаимодействие

В Ноокенском районе открылся магазин бесплатных товаров для нуждающихся

Кыргызстанские компании пригласили на строительную выставку в Стамбуле

Некоторые кыргызстанские купюры на аукционах стоят тысячи рублей

МВД Катара и Кыргызстана обсудили вопросы противодействия киберпреступности и незаконному обороту наркотиков

5 мая 2017, 9:01       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Отечественные производители будут экспортировать в Катар минеральную воду, мясо и мед, сообщили в Агентстве продвижения инвестиций и экспорта при Минэкономики Кыргызстана.
Отечественные предприниматели презентовали свою продукцию в Торгово-промышленной палате Катара.
Потенциальными покупателями с катарской стороны выступают три популярные торговые сети, сообщили в Минэкономики.
Две компании из Кыргызстана договорились с этими торговыми центрами о поставках мяса, меда и минеральной воды. Также в планах значится поставка сухофруктов.
Объем экспортируемой продукции пока неизвестен.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум