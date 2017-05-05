В Бишкеке отметили юбилей бригады спецназа "Пантера" (фото)

5 мая 2017, 5:01 Комментарии

Глава Ленинского района города Бишкек Нурдин Тынаевпоздравил подразделение Национальной Гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики бригаду спецназа "Пантера" с 24-летием. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба мэрии города Бишкек. На мероприятии спецназовцы продемонстрировали показательные выступления элементов рукопашного боя, освобождения заложников, уничтожения лагеря террористов, подготовки к прыжкам с парашютом.

В своем поздравлении Н.Тынаев отметил, что бригада спецназа является основным боевым подразделением Нацгвардии, которая способна решать оперативные и тактические боевые задачи.

История бригады спецназа "Пантера" начинается с апреля 1992 года, когда на территории бывшего военного комиссариата Ленинского района был создан батальон специального назначения. С апреля по июнь проходили комплектование личным составом. В апреле месяце 1993 года личным составом были совершены первые прыжки с парашютом. Войсковая часть 714 является единственной частью в Вооруженных силах Кыргызстана, занимающейся по программе воздушно-десантной подготовки, говорится в сообщении.