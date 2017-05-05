Около 3 млн кыргызстанцев сдали свои биометрические данные

5 мая 2017, 3:34 Комментарии

На сегодняшний день количество граждан, сдавших свои биометрические данные, достигло около 3 млн человек. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы КР. Всего по республике в апреле 2017 года число граждан, сдавших биоданные, составило 7 тыс. 209, из них по городу Бишкек - 1023, Ошская область - 1355, Нарынская - 1307, Чуйская - 1582, Иссык-Кульская - 750, Баткенская - 594, Таласская - 138, Жалал-Абадская - 460. Эти данные в два раза больше показателей за предыдущие месяцы текущего года, говорится в сообщении.

Регистрация биометрических данных населения Кыргызстана проводится бесплатно. Данные можно сдать в любом пункте сбора независимо от прописки или фактического проживания.