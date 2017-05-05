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В 2015 году 25 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной земельных ресурсовВ 2015 году 25 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной земельных ресурсов

Около 3 млн кыргызстанцев сдали свои биометрические данные

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424372-ru.html

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За последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные

В Нью-Йорке найдено тело без вести пропавшего 20-летнего кыргызстанца

5 мая 2017, 3:34       Комментарии

На сегодняшний день количество граждан, сдавших свои биометрические данные, достигло около 3 млн человек. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы КР. Всего по республике в апреле 2017 года число граждан, сдавших биоданные, составило 7 тыс. 209, из них по городу Бишкек - 1023, Ошская область - 1355, Нарынская - 1307, Чуйская - 1582, Иссык-Кульская - 750, Баткенская - 594, Таласская - 138, Жалал-Абадская - 460. Эти данные в два раза больше показателей за предыдущие месяцы текущего года, говорится в сообщении.
Регистрация биометрических данных населения Кыргызстана проводится бесплатно. Данные можно сдать в любом пункте сбора независимо от прописки или фактического проживания.

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