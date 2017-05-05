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Замминистра Э.Кайкиев принял нового посла Нидерландов в Кыргызстане Дирка Яна Копа (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424370-ru.html

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5 мая 2017, 1:26       Комментарии

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Эмиль Кайкиев4 мая 2017 года принял посла Королевства Нидерландов в Кыргызской Республики Дирка Яна Копа (с резиденцией в городе Астана) по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР. Э.Кайкиев поздравил Дирка Яна Копа с назначением, выразив надежду, что посол внесет свой вклад в дело развития сотрудничества между Кыргызстаном и Нидерландами, а также подчеркнул готовность содействовать послу в его дипломатической деятельности.
В свою очередь посол выразил готовность приложить все силы для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития кыргызско-нидерландских двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также наметили планы по укреплению сотрудничества в рамках многосторонних институтов, говорится в сообщении.

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