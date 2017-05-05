Замминистра Э.Кайкиев принял нового посла Нидерландов в Кыргызстане Дирка Яна Копа (фото)

5 мая 2017, 1:26 Комментарии

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Эмиль Кайкиев4 мая 2017 года принял посла Королевства Нидерландов в Кыргызской Республики Дирка Яна Копа (с резиденцией в городе Астана) по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР. Э.Кайкиев поздравил Дирка Яна Копа с назначением, выразив надежду, что посол внесет свой вклад в дело развития сотрудничества между Кыргызстаном и Нидерландами, а также подчеркнул готовность содействовать послу в его дипломатической деятельности.

В свою очередь посол выразил готовность приложить все силы для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития кыргызско-нидерландских двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также наметили планы по укреплению сотрудничества в рамках многосторонних институтов, говорится в сообщении.