Какие юристы вошли в состав общественного совета Министерства юстиции? (фамилии)

5 мая 2017, 0:13 Комментарии

Комиссия по отбору членов общественных советов государственных органов на своем очередном заседании 4 мая утвердила членов общественного совета Министерства юстиции Кыргызской Республики. Об этом сообщили в координационном совете общественных советов.

Список совета и их членов:

1) Смирнов Максим Алексеевич (Юридическая фирма "Каликова энд Ассошиэйтс", партнер)

2) Рустемова Аида Байышбековна (представительство КОО "Международный центр некоммерческого права" в КР, юридический консультант);

3) Султанова Айгуль Джаныбековна (CAFMI , юрист);

4) Джумалиев Данияр Сардарбекович (КГЮА, декан факультета адвокатуры и юстиции);

5) Осмоналиева Айнура Мусаевна (ОФ "Правовая клиника "Адилет", заместитель директора);

6) Уметалиев Медетбек Акматалиевич (КГУ им. И. Арабаева, преподаватель);

7) Кылычов Сыргак Сарыпбекович (КНУ им. Ж. Баласагына, преподаватель);

8) Абдимиталипова Чолпон Абдимиталиповна (Юридическая корпорация "Лекс").