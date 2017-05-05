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Какие юристы вошли в состав общественного совета Министерства юстиции? (фамилии)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424369-ru.html

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5 мая 2017, 0:13       Комментарии

Комиссия по отбору членов общественных советов государственных органов на своем очередном заседании 4 мая утвердила членов общественного совета Министерства юстиции Кыргызской Республики. Об этом сообщили в координационном совете общественных советов.
Список совета и их членов:
1) Смирнов Максим Алексеевич (Юридическая фирма "Каликова энд Ассошиэйтс", партнер)
2) Рустемова Аида Байышбековна (представительство КОО "Международный центр некоммерческого права" в КР, юридический консультант);
3) Султанова Айгуль Джаныбековна (CAFMI , юрист);
4) Джумалиев Данияр Сардарбекович (КГЮА, декан факультета адвокатуры и юстиции);
5) Осмоналиева Айнура Мусаевна (ОФ "Правовая клиника "Адилет", заместитель директора);
6) Уметалиев Медетбек Акматалиевич (КГУ им. И. Арабаева, преподаватель);
7) Кылычов Сыргак Сарыпбекович (КНУ им. Ж. Баласагына, преподаватель);
8) Абдимиталипова Чолпон Абдимиталиповна (Юридическая корпорация "Лекс").

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