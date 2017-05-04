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Советы МЧС: Признаки угрозы и меры по защите от оползнейСоветы МЧС: Признаки угрозы и меры по защите от оползней

Генштаб Вооруженных сил провел учения "Коопсуздук-2017" (фото)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424368-ru.html

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4 мая 2017, 23:00       Комментарии

Генеральный штаб Вооруженных сил КР 4 мая 2017 года подвел итоги совместного командно-штабного учения "Коопсуздук-2017". Об этом сообщила пресс-служба ГШ ВС. Учение "Коопсуздук-2017" проходило 25-27 апреля с участием органов управления Генерального штаба Вооруженных сил, МЧС, МВД, ГКНБ КР, аппаратов полномочного представителя правительства КР в Чуйской области, районных государственных администраций Чуйской области, мэрий городов Бишкек и Токмок.
Цель учений - приведение органов управления Министерств и ведомств, государственных администраций и органов местного самоуправления в готовность к выполнению задач, а также проведение практических мероприятий по стабилизации обстановки в условиях введения чрезвычайного положения в регионе.
В ходе учения были отработаны действия оперативных штабов областных и районных госадминистраций с элементами взаимодействия с Центром кризисного управления ГШ ВС КР, сил и средств МВД, МЧС и ГКНБ КР по стабилизации обстановки с развертыванием отдельных резервных рот, организацией фильтрационных пунктов и пунктов приема беженцев, охраной и обороной стратегических объектов и блокпостов с отражением нападений на объекты и порядком их усиления, введением комендантского часа и проведением практических стрельб.
По итогам мероприятия первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковник Кубанычбек Орозматов отметил высокий уровень готовности сил и средств к выполнению поставленных задач в кризисных условиях и определил дальнейшие задачи по их совершенствованию, говорится в сообщении.

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