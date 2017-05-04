Генштаб Вооруженных сил провел учения "Коопсуздук-2017" (фото)

4 мая 2017, 23:00 Комментарии

Генеральный штаб Вооруженных сил КР 4 мая 2017 года подвел итоги совместного командно-штабного учения "Коопсуздук-2017". Об этом сообщила пресс-служба ГШ ВС. Учение "Коопсуздук-2017" проходило 25-27 апреля с участием органов управления Генерального штаба Вооруженных сил, МЧС, МВД, ГКНБ КР, аппаратов полномочного представителя правительства КР в Чуйской области, районных государственных администраций Чуйской области, мэрий городов Бишкек и Токмок.

Цель учений - приведение органов управления Министерств и ведомств, государственных администраций и органов местного самоуправления в готовность к выполнению задач, а также проведение практических мероприятий по стабилизации обстановки в условиях введения чрезвычайного положения в регионе.

В ходе учения были отработаны действия оперативных штабов областных и районных госадминистраций с элементами взаимодействия с Центром кризисного управления ГШ ВС КР, сил и средств МВД, МЧС и ГКНБ КР по стабилизации обстановки с развертыванием отдельных резервных рот, организацией фильтрационных пунктов и пунктов приема беженцев, охраной и обороной стратегических объектов и блокпостов с отражением нападений на объекты и порядком их усиления, введением комендантского часа и проведением практических стрельб.

По итогам мероприятия первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковник Кубанычбек Орозматов отметил высокий уровень готовности сил и средств к выполнению поставленных задач в кризисных условиях и определил дальнейшие задачи по их совершенствованию, говорится в сообщении.