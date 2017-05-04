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В Бишкеке дольщица СК "Иска строй" хотела спрыгнуть с шестого этажа

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359417_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424366-ru.html

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4 мая 2017, 21:55       Комментарии

Сегодня, 4 мая, в Бишкеке девушка хотела спрыгнуть с шестого этажа недостроенного дома. Об этом "ВБ" сообщили очевидцы событий.
По их словам, причиной такого поступка послужило то, что она взяла кредит и вложила деньги в строительную компанию "Иска строй", но квартиру так и не получила.
"Дом по улице Аалы Токомбаева строится с 2013 года. Владелец Нарынбек Сариев не может его достроить поскольку у него нет средств на это. Дольщики, вложившиеся в строительство этого дома, возмущены. Есть те, кто продал квартиру, отдал все деньги и теперь снимает жилье. Сегодня вечером в ходе собрания дольщиков, девушка поднялась на шестой этаж и хотела спрыгнуть. Ее вовремя оттащили другие дольщики. Люди от отчаяния готовы на акт самосожжения у здания Парламента", - проинформировали редакцию.

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