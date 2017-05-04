Мэрия Бишкека предотвратила самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще (фото, видео)

4 мая 2017, 21:47 Комментарии

В переулке Керченский в Карагачевой роще предотвращен самозахват муниципальной территории. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба мэрии города Бишкек, ссылаясь на информацию Управления землепользования и строительства. Произведен снос трех незаконных фундаментов, размеры капитальных строений составили 10х6 метров.

Согласно статье 172-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики самовольное занятие или захват земель наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет, говорится в сообщении.