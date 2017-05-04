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Мэрия Бишкека предотвратила самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще (фото, видео)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424365-ru.html

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4 мая 2017, 21:47       Комментарии

В переулке Керченский в Карагачевой роще предотвращен самозахват муниципальной территории. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба мэрии города Бишкек, ссылаясь на информацию Управления землепользования и строительства. Произведен снос трех незаконных фундаментов, размеры капитальных строений составили 10х6 метров.
Согласно статье 172-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики самовольное занятие или захват земель наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет, говорится в сообщении.

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