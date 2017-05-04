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Мы пытаемся сохранить память о подвигах ветеранов ВОВ — Сумароков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424364-ru.html

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4 мая 2017, 20:17       Комментарии

Об этом он заявил сегодня в ходе видеомоста "Мы не должны забывать - историки и писатели о ВОВ", проходившего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
"Мы пытаемся сохранить память о Великой Победе и подвигах наших отцов, рассказать об этом молодежи. Общаясь на различных научных форумах, мы отстаиваем одну позицию - советский народ был победителем в кровавой войне с фашизмом", - сказал историк.
Он отметил, что эта война стала важным историческим событием, память о котором позволяет поддерживать добрые отношения на постсоветском пространстве.

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