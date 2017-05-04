Мы пытаемся сохранить память о подвигах ветеранов ВОВ — Сумароков

4 мая 2017, 20:17 Комментарии

Об этом он заявил сегодня в ходе видеомоста "Мы не должны забывать - историки и писатели о ВОВ", проходившего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

"Мы пытаемся сохранить память о Великой Победе и подвигах наших отцов, рассказать об этом молодежи. Общаясь на различных научных форумах, мы отстаиваем одну позицию - советский народ был победителем в кровавой войне с фашизмом", - сказал историк.

Он отметил, что эта война стала важным историческим событием, память о котором позволяет поддерживать добрые отношения на постсоветском пространстве.