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В некоторых районах Бишкека в выходные не будет света

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424363-ru.html

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Прощай, ходовка! — топ разбитых дорог Бишкека

4 мая 2017, 21:10       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. На предстоящих выходных в некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба Национального энергохолдинга Кыргызстана.
Список участков в столице, где вероятны сбои энергоснабжения 6, 8 и 10 мая:
<ul> <li>9.00-18 00 - улицы Куренкеева, Осмонкула, Древесная и переулок Эстонский;</li> <li>9.00-17.00 - улицы Тыныстанова, Туголбай Ата, дом №39 в микрорайоне "Аламедин-1" и дом №20 в микрорайоне "Джал".</li> </ul> Также 7 мая с 9.00 до 14.00 без света могут остаться жители села Джаны-Джол Чуйской области.
10 мая с 9.00 до 17.00 отключения электроэнергии возможны в селе Сокулук.

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