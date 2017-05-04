В некоторых районах Бишкека в выходные не будет света

4 мая 2017, 21:10 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. На предстоящих выходных в некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба Национального энергохолдинга Кыргызстана.

Список участков в столице, где вероятны сбои энергоснабжения 6, 8 и 10 мая:

<ul> <li>9.00-18 00 - улицы Куренкеева, Осмонкула, Древесная и переулок Эстонский;</li> <li>9.00-17.00 - улицы Тыныстанова, Туголбай Ата, дом №39 в микрорайоне "Аламедин-1" и дом №20 в микрорайоне "Джал".</li> </ul> Также 7 мая с 9.00 до 14.00 без света могут остаться жители села Джаны-Джол Чуйской области.

10 мая с 9.00 до 17.00 отключения электроэнергии возможны в селе Сокулук.