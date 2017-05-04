Депутат предлагает назначить надбавку к пенсии учителям, проработавшим более 20 лет

4 мая 2017, 20:13 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова (СДПК) предлагает назначить надбавку к пенсии учителям, проработавшим более 20 лет. Соответствующий проект закона опубликован для общественного обсуждения.

По словам парламентария, данная инициатива обусловлена тем, что работа учителя - это труд, связанный с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением.

"Кроме того, работа имеет большую психологическую нагрузку, связанную с ответственностью перед государством, обществом за обучение и воспитание детей - будущего Кыргызстана. При этом размер заработной платы, с которой отчисляются страховые взносы в пенсионный фонд для исчисления размера будущей пенсии, достаточно невысокий, что приводит к начислению пенсии также в небольшом размере", - отмечает она.

На сегодняшний день средний размер пенсии по республике составляет 5 тыс. 173 сома.

Так, вносится норма, по которой учителям общеобразовательных организаций КР, достигшим пенсионного возраста и не работающим, начисляется надбавка к назначенной пенсии в следующем порядке и размерах:

- при стаже работы в качестве учителя от 20 до 25 лет - надбавка в размере назначенной пенсии;

- при стаже работы в качестве учителя 25 и более лет - надбавка в 1,5-кратном размере от назначенной пенсии.

По данным Е.Строковой, учитель, проработавший в школе, от 20 до 25 лет будет иметь пенсию 10 тыс. 346 сомов, свыше 25 лет - 12 тыс. 933 сома.

Реализация закона требует дополнительного выделения из республиканского бюджета 1 млрд 140 млн сомов.