Kazinform: МВФ рекомендует Казахстану срочно провести структурные реформы в банковской сфере

4 мая 2017, 19:46 Комментарии

Kazinform: В Алматы презентован отчет МВФ "Перспективы развития региональной экономики", в котором дан ряд рекомендаций для стран Центральной Азии и Казахстана, сообщает корреспондент МИА "Казинформ". "После падения на дно в 2016-м году экономики стран региона начинают показывать рост, но он не будет высоким без усиленных реформ. Кредитование частного сектора показывает упадок. Курс тенге показывает снижение за последний год. В связи с этим мы считаем, что Казахстану необходимо активизировать проводимую работу по развитию несырьевых секторов экономики, в то время как эффективность расходов является приоритетом во всех отраслях", - отметил директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихад Азур. По данным МВФ, фискальный дефицит в странах-экспортерах нефти составляет порядка 15%, учитывая меры по поддержке банковского сектора. "Монетарная политика должна быть усилена до полного использования преимущества гибкости обменных курсов. Уязвимость финансового сектора требует срочного решения. Считаем, что структурные реформы есть критический пункт развития и создания условий для стремительного роста", - сообщил Джихад Азур. Казахстану специалисты МВФ рекомендуют провести фискальные структурные реформы, реформировать инфраструктуру, банковскую систему. В то время как нашим соседям МВФ рекомендует реформировать как минимум 5-6 пунктов, среди которых бизнес-среда, сельское хозяйство, условия труда и другие сферы. "При поддержке банковского сектора важно найти баланс между положительным эффектом и полной заменой доходной части государственными дотациями", - комментирует Джихад Азур. МВФ оказывает техническую, консультативную поддержку, проводит аналитическую работу и подготавливает экспертные заключения. Тем не менее, эксперты убеждены, что фискальную консолидацию необходимо проводить бережно, с учетом особенностей каждой страны региона по отдельности и при наличии условий устойчивого обязательства, общественной и государственной поддержки курса на реформы.