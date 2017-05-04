Asia+: В Таджикистане уволили непохудевших милиционеров

4 мая 2017, 19:51 Комментарии

Asia+: Еще 100 человек получили предупреждения от министра МВД привести свой вес в норму

За объявленную в конце прошлого года среди сотрудников милиции кампанию в борьбе с лишним весом только чуть больше 10 человек не смогли похудеть и были уволены из рядов правоохранительных органов. Остальные продолжают худеть.

Пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана сообщает, что три раза в неделю все сотрудники правоохранительным органов пробегают дистанцию в 5 километров, занимаются другими физическим нагрузками. В начале года министр внутренних дел распорядился привести вес сотрудников милиции в норму, в соответствии с международными стандартами соответствии роста и веса.

"Не смогли с начала года похудеть только чуть больше 10 человек. Остальные сотрудники сбросили от 5 до 20 кг, и продолжают заниматься спортом, чтобы еще похудеть", - сообщил "АП" источник в МВД.

В МВД также отметили, что пользуются именно той таблицей, которую подготовила "Азия-Плюс".

Напомним, в декабре прошлого года сотрудники милиции Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано: "При росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов". Тогда же милиционеров предупредили, что сотрудников с лишним весом ждет увольнение.

В январе этого года на пресс-конференции министр внутренних дел Рамазон Рахимзода сообщил журналистам, что надзор за выполнением его поручения по весу сотрудников милиции возложен на специальную комиссию.

После заявления министра, "АП" подготовило таблицу соотношения оптимального веса к возрасту и росту, которой руководствуются в МВД.