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Khovar: Шариф Саид: "Мы верим в потенциал Афганистана"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khovar-sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424358-ru.html

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4 мая 2017, 19:55       Комментарии

Khovar: Актуальные аспекты наращивания двусторонних торгово-экономических связей, включая вопросы участия афганских предпринимателей в международных выставках, проводимых в Таджикистане, были обсуждены в ходе встречи Председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Шарифа Саида с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан в Республике Таджикистан Залмаем Юнуси.
Как сообщили НИАТ "Ховар" в ТПП РТ, также были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере экономики, транспорта, строительства и в аграрном секторе.
"Наша страна заинтересована в экономическом сотрудничестве с Афганистаном. Возможности огромные, их необходимо использовать", — сказал Шариф Саид.
Он отметил реальность экспорта в Афганистан таджикского цемента и других важных народнохозяйственных грузов. Между торгово-промышленными палатами Афганистана и Таджикистана подписано соглашение о сотрудничестве (2009), образован Деловой совет "Таджикистан — Афганистан".
Шариф Саид пригласил бизнес-сообщество Афганистана принять участие в работе Международной выставки "Таджикистан-2017", которая пройдет в Душанбе 27-29 мая. Она призвана увеличить товарооборот между странами-участницами и содействовать двустороннему и многостороннему сотрудничеству.
"Содействие ТПП РТ развитию бизнес-связей соседних стран путем организации выставок и ярмарок, международных конференций является одной из приоритетных задач палаты во внешнеэкономической политике. От успеха этой работы зависит повышение качества жизни людей в регионе и конкурентоспособность бизнеса", — сказал Шариф Саид.
Председатель ТПП РТ напомнил о построенных мостах через реку Пяндж ("Дусти" в Нижнем Пяндже, "Тем" в Хороге, "Ишкашим" в Ишкашимском районе, "Рузвай" в Дарвазском районе, мост в Айвадже (Шахритусский район). Эти приграничные мосты соединяют афганский и таджикский Бадахшан и становятся важными приграничными торговыми центрами. Это сфера, где можно и нужно сосредоточить усилия для оптимизации торговых и транзитных потоков. Планируется создать приграничные пункты торговли: "Кумсангир" в Южном Таджикистане, "Хумроги" в Ванчском районе, "Лангар" в Ишкашимском районе и "Кульма-Карасу" в Мургабском районе ГБАО.
"ТПП РТ проводит активную работу по реализации таджикско-афганских экономических связей. Развитие частного сектора и диверсификация экономики через выставочные мероприятия — это прекрасный способ повысить конкурентоспособность и экспортный потенциал", — заключил Шариф Саид.

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