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МВД Кыргызстана и Катара намерены расширять взаимодействие

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/mvd-kyrgy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424357-ru.html

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4 мая 2017, 19:46       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В город Бишкек с рабочим визитом прибыла делегация МВД Государства Катар во главе с начальником Департамента по противодействию экономическим и кибер преступлениями Али Хасан Аль-Кубайси. Гости встретились с заместителем министра внутренних дел КР Данияр Абдыкаровым, сообщает пресс-служба МВД КР.
Стороны обсудили такие вопросы, как противодействие организованной преступности и киберпреступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, по борьбе с терроризмом и особое внимание уделено вопросам борьбы преступностью в сфере информационных технологий.
Наряду с этим, стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в число которых входит сотрудничество в борьбе с международной преступностью, обмен опытом в правоохранительной сфере, а также перспективные направления практического взаимодействия между МВД Кыргызстана и Катаром.
В свою очередь представители МВД Катар подчеркнули заинтересованность катарской стороны в сотрудничестве с Кыргызстаном, в том числе в сфере обеспечения безопасности.
Делегация МВД Катар посетили ряд структурных подразделений министерства внутренних дел как, экспертно-криминалистический центр МВД, управление оперативного анализа, главное управления информационных технологий, службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и центром оперативного реагирования "102" ГУВД г.Бишкек. Гости ознакомились с их деятельностью, техническим оснащением и методами раскрытия преступлений. Также катарской делегации была предоставлена возможность узнать, каким образом организована оперативно-служебная деятельность подразделений МВД КР по вопросам сотрудничества в области безопасности, а также перспективные направления практического взаимодействия.
Дальнейшая работа будет плодотворной и направленной на развитие межгосударственных отношений и усиление сотрудничества правоохранительных органов в обеспечении законности на всех уровнях. Стороны выразили готовность разработать план действий по реализации достигнутых договоренностей и осуществить обмен делегациями на различных уровнях.
Делегация МВД Катара посетят культурный центр "Рух Ордо" имени Чынгыза Айтматова, ипподром в городе Чолпон Ата где будет показана гостям национальные конные игры, ущелье "Кырчын" Иссык-Кульского района где была проведена Всемирные игры кочевников.

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