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Сотрудники МИД КР передали матпомощь и продуктовые наборы ветеранам ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424356-ru.html

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4 мая 2017, 20:03       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Министерства иностранных дел КР традиционно посетили Кыргызское Республиканское общество инвалидов (КРОИ) и встретились с Ветеранами войны и труда. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
От имени Министерства ветеранам ВОВ оказана материальная помощь и вручены продуктовые наборы. В своем обращении представители внешнеполитического ведомства выразили искреннюю благодарность Героям войны за Великую Победу, за их подвиги и за возможность жить под мирным небом, а также пожелали Ветеранам крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.
"Во время теплой встречи ветераны Д.Сариев, В.Горкалый, С.Маматкожоев, В.Полтавский, С.Жаманкулов, Т.Чотбаев делились своими воспоминаниями о событиях военных лет, об участии в боях и походах, о подвигах, а также говорили о том, как важно для всех нас сегодня сохранить мир на земле", - говорится в сообщении.

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