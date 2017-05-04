Сотрудники МИД КР передали матпомощь и продуктовые наборы ветеранам ВОВ

4 мая 2017, 20:03 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Министерства иностранных дел КР традиционно посетили Кыргызское Республиканское общество инвалидов (КРОИ) и встретились с Ветеранами войны и труда. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

От имени Министерства ветеранам ВОВ оказана материальная помощь и вручены продуктовые наборы. В своем обращении представители внешнеполитического ведомства выразили искреннюю благодарность Героям войны за Великую Победу, за их подвиги и за возможность жить под мирным небом, а также пожелали Ветеранам крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.

"Во время теплой встречи ветераны Д.Сариев, В.Горкалый, С.Маматкожоев, В.Полтавский, С.Жаманкулов, Т.Чотбаев делились своими воспоминаниями о событиях военных лет, об участии в боях и походах, о подвигах, а также говорили о том, как важно для всех нас сегодня сохранить мир на земле", - говорится в сообщении.