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Боятся учиться — школа в Чон-Алае признана аварийной после землетрясения

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424355-ru.html

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4 мая 2017, 19:39       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Школа в селе Шибээ Чон-Алайского района Ошской области признана аварийной после землетрясения, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор учебного заведения Сапарали Ботобаев.
© Фото / Сапарали БотобаевШкола в селе Шибээ Чон-Алайского района Ошской области признана аварийной после землетрясения, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор учебного заведения Сапарали Ботобаев По его словам, в день, когда было зафиксировано несколько толчков (3 мая), ученики находились на занятиях. Ботобаев отметил, что все учащиеся и педагоги сразу выбежали на улицу.
"К счастью, пострадавших нет, но на стенах школы появились большие трещины. Теперь мы боимся проводить уроки, школу временно закрыли. Как все решится - неизвестно", - сказал Ботобаев.
Первый корпус школы построили в 1996 году, второй - в 2005-м. В заведении обучаются 259 человек.
В Таджикистане в среду зафиксировали несколько землетрясений, сила одного из них составила 7 баллов. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 километрах к юго-западу от Оша. После этого были зарегистрированы несколько афтершоков, в результате чего десятки домов в селах Чон-Алайского района пришли в аварийное состояние. Человеческих жертв нет, однако камнепадом раздавило 110 овец. Минувшей ночью в соседней стране опять произошло землетрясение, его тоже ощутили жители Чон-Алайского района.

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