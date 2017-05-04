Боятся учиться — школа в Чон-Алае признана аварийной после землетрясения

4 мая 2017, 19:39 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Школа в селе Шибээ Чон-Алайского района Ошской области признана аварийной после землетрясения, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор учебного заведения Сапарали Ботобаев.

© Фото / Сапарали БотобаевШкола в селе Шибээ Чон-Алайского района Ошской области признана аварийной после землетрясения, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор учебного заведения Сапарали Ботобаев По его словам, в день, когда было зафиксировано несколько толчков (3 мая), ученики находились на занятиях. Ботобаев отметил, что все учащиеся и педагоги сразу выбежали на улицу.

"К счастью, пострадавших нет, но на стенах школы появились большие трещины. Теперь мы боимся проводить уроки, школу временно закрыли. Как все решится - неизвестно", - сказал Ботобаев.

Первый корпус школы построили в 1996 году, второй - в 2005-м. В заведении обучаются 259 человек.

В Таджикистане в среду зафиксировали несколько землетрясений, сила одного из них составила 7 баллов. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 километрах к юго-западу от Оша. После этого были зарегистрированы несколько афтершоков, в результате чего десятки домов в селах Чон-Алайского района пришли в аварийное состояние. Человеческих жертв нет, однако камнепадом раздавило 110 овец. Минувшей ночью в соседней стране опять произошло землетрясение, его тоже ощутили жители Чон-Алайского района.