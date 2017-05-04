Жарко и без осадков — погода по Кыргызстану на 5 мая

4 мая 2017, 19:53 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. На всей территории Кыргызстана 5 мая днем без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской области ночная температура составит 9-14 градусов тепла, днем будет до +28.

В Таласской области ночью около 13 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 27.

В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью +10...+16, днем термометры покажут 25-29 градусов тепла.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается 6 градусов со знаком "плюс", днем до 19.

В Нарынской области в ночное время будет от 1 до 6 градусов выше нуля, а днем около +22.

В Оше ночью +13, днем столбик термометра поднимется до 28 градусов.

В Бишкеке без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Ночью прогнозируется 12 градусов тепла, днем +27.

Синоптики распространили штормовое предупреждение: с 5 по 8 мая в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах республики сохраняется угроза схода снежных лавин.