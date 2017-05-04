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Жарко и без осадков — погода по Кыргызстану на 5 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424354-ru.html

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4 мая 2017, 19:53       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. На всей территории Кыргызстана 5 мая днем без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской области ночная температура составит 9-14 градусов тепла, днем будет до +28.
В Таласской области ночью около 13 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 27.
В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью +10...+16, днем термометры покажут 25-29 градусов тепла.
В Иссык-Кульской области ночью ожидается 6 градусов со знаком "плюс", днем до 19.
В Нарынской области в ночное время будет от 1 до 6 градусов выше нуля, а днем около +22.
В Оше ночью +13, днем столбик термометра поднимется до 28 градусов.
В Бишкеке без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Ночью прогнозируется 12 градусов тепла, днем +27.
Синоптики распространили штормовое предупреждение: с 5 по 8 мая в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах республики сохраняется угроза схода снежных лавин.

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