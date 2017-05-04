Как получить биометрический паспорт в Кыргызстане

4 мая 2017, 19:55 Комментарии

С 1 мая в Кыргызстане началась выдача биометрических паспортов. До 31 декабря граждане смогут получить их бесплатно. Какие документы для этого необходимы, в каком случае вам не выдадут биометрический паспорт, можно ли получить его в ускоренном порядке - на эти и другие вопросы отвечает Государственная налоговая служба.

Чем биометрический паспорт отличается от обычного?

В новую идентификационную карту встроен электронный чип (микросхема), которая содержит персональные и биометрические данные владельца и его электронную подпись, равноценную собственноручной.

Какие преимущества у биометрического документа?

В новом ID-card 22 элемента защиты, поэтому подделать его очень сложно. Кроме того, цифровая подпись позволит получать государственные электронные услуги, не выходя из дома.

Если я не успею получить паспорт до 31 декабря, меня оштрафуют?

Нет, но с 2018 года замена документа станет платной. Тарифы пока обсуждаются, однако известно, что биометрический паспорт будет стоить примерно так же, как и обычный.

Биометрическими будут только ID-card или загранпаспорта тоже?

В этом году ГРС производит замену только ID-card, а со следующего введет и биометрические общегражданские паспорта.

Какие документы необходимы для получения биометрического паспорта?

Для замены - только ID-card. Если же вы впервые получаете документ, следует предъявить паспорта родителей, свидетельство о рождении и данные о прописке.

Какова процедура замены паспорта?

Приходите в паспортное отделение, консультируетесь со специалистами и фотографируетесь. Затем придется отстоять электронную очередь к оператору - он оформит замену, снимет отпечатки пальцев и сделает копию паспорта, после чего выдаст вам справку, по которой спустя 12 дней вы получите биометрический документ. После его необходимо будет активировать и придумать четырехзначный секретный ПИН-код.

Что делать, если я прописан в одном городе, а живу в другом?

Ничего страшного. Замена документа проводится не по месту прописки, а по месту обращения.

Можно ли сократить срок замены ID-card?

С 10 мая планируется ввести услугу по срочной замене (3 часа, 2-4-8 дней). Тарифы пока обсуждаются.

Раньше за отдельную плату граждане могли оформить паспорт на дому. Можно ли оформить так биометрический документ?

Мобильные группы ГРС будут бесплатно посещать граждан, которые не могут ходить. Возможность платных выездов к другим кыргызстанцам обсуждается.

Что делать, если я не сдал биометрические данные заранее?

Можно сдать их параллельно с заменой документа. В случае отказа получить паспорт не удастся.

Что делать, если у меня вымогают деньги за услугу по замене паспорта?

Следует немедленно обратиться к главе ЦОН либо в ГРС.