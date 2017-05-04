Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотрудники МИД КР передали матпомощь и продуктовые наборы ветеранам ВОВСотрудники МИД КР передали матпомощь и продуктовые наборы ветеранам ВОВЖарко и без осадков — погода по Кыргызстану на 5 маяЖарко и без осадков — погода по Кыргызстану на 5 мая

Как получить биометрический паспорт в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424353-ru.html

Похожие новости

Жарко и без осадков — погода по Кыргызстану на 5 мая

МВД Кыргызстана и Катара намерены расширять взаимодействие

За последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные - ГРС

С суицидом и дедовщиной в армии Кыргызстана борются с помощью видеокамер

Салам, Иссык-Куль! 6 мая в Кыргызстане стартует летний турсезон

4 мая 2017, 19:55       Комментарии

С 1 мая в Кыргызстане началась выдача биометрических паспортов. До 31 декабря граждане смогут получить их бесплатно. Какие документы для этого необходимы, в каком случае вам не выдадут биометрический паспорт, можно ли получить его в ускоренном порядке - на эти и другие вопросы отвечает Государственная налоговая служба.
Чем биометрический паспорт отличается от обычного?
В новую идентификационную карту встроен электронный чип (микросхема), которая содержит персональные и биометрические данные владельца и его электронную подпись, равноценную собственноручной.
Какие преимущества у биометрического документа?
В новом ID-card 22 элемента защиты, поэтому подделать его очень сложно. Кроме того, цифровая подпись позволит получать государственные электронные услуги, не выходя из дома.
Если я не успею получить паспорт до 31 декабря, меня оштрафуют?
Нет, но с 2018 года замена документа станет платной. Тарифы пока обсуждаются, однако известно, что биометрический паспорт будет стоить примерно так же, как и обычный.
Биометрическими будут только ID-card или загранпаспорта тоже?
В этом году ГРС производит замену только ID-card, а со следующего введет и биометрические общегражданские паспорта.
Какие документы необходимы для получения биометрического паспорта?
Для замены - только ID-card. Если же вы впервые получаете документ, следует предъявить паспорта родителей, свидетельство о рождении и данные о прописке.
Какова процедура замены паспорта?
Приходите в паспортное отделение, консультируетесь со специалистами и фотографируетесь. Затем придется отстоять электронную очередь к оператору - он оформит замену, снимет отпечатки пальцев и сделает копию паспорта, после чего выдаст вам справку, по которой спустя 12 дней вы получите биометрический документ. После его необходимо будет активировать и придумать четырехзначный секретный ПИН-код.
Что делать, если я прописан в одном городе, а живу в другом?
Ничего страшного. Замена документа проводится не по месту прописки, а по месту обращения.
Можно ли сократить срок замены ID-card?
С 10 мая планируется ввести услугу по срочной замене (3 часа, 2-4-8 дней). Тарифы пока обсуждаются.
Раньше за отдельную плату граждане могли оформить паспорт на дому. Можно ли оформить так биометрический документ?
Мобильные группы ГРС будут бесплатно посещать граждан, которые не могут ходить. Возможность платных выездов к другим кыргызстанцам обсуждается.
Что делать, если я не сдал биометрические данные заранее?
Можно сдать их параллельно с заменой документа. В случае отказа получить паспорт не удастся.
Что делать, если у меня вымогают деньги за услугу по замене паспорта?
Следует немедленно обратиться к главе ЦОН либо в ГРС.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум