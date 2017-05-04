Trend: В Узбекистане будет создан круглосуточный информационно-аналитический телерадиоканал

4 мая 2017, 19:43 Комментарии

Trend: Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим постановлением одобрил организацию в системе Национальной телерадиокомпании (НТРК) круглосуточного национального информационно-аналитического телерадиоканала O‘zbekiston 24 ("Узбекистан 24").

Как отмечается в постановлении, анализ информационного вещания в стране показал недостаточное использование потенциала информационных служб телерадиоканалов, прежде всего, "в формировании у населения активной гражданской позиции и чувства сопричастности к осуществляемым реформам".

Целью создания нового канала является "насыщение медиапространства республики качественным информационно-аналитическим продуктом, обеспечивающим оперативное освещение значимых событий в сфере политики, безопасности, экономики, культуры, науки и спорта, происходящих в стране и за рубежом".

Телерадиоканал O‘zbekiston 24 будет вести прямое круглосуточное информационное вещание на территории всей страны по актуальным вопросам внутренней и внешней политики "на основе нового формата новостной журналистики".

В задачи O‘zbekiston 24 также вменено содействие в налаживании "открытого прямого диалога ответственных руководителей государственных органов и организаций с населением, широкое привлечение обозревателей, представителей экспертного сообщества и академических кругов для обсуждения и решения насущных проблем граждан и актуальных вопросов на местах".

Как ожидается, новый канал будет иметь корреспондентские пункты за рубежом.

Новый телерадиоканал, призванный создать "современный формат телерадиовещания" в стране, должен выйти в эфир в ближайшие месяцы.

В настоящий момент в пакет вещания национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана включены 14 бесплатных телеканалов.