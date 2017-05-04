В Бишкеке прошел круглый стол "Новые горизонты развития кыргызско-российского сотрудничества"

4 мая 2017, 19:11 Комментарии

В Дипломатической академией МИД Кыргызстана имени К.Дикамбаева 4 мая 2017 года состоялся круглый стол "Новые горизонты развития кыргызско-российского сотрудничества", приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между КР и РФ. Как сообщила пресс-служба МИД КР, в своем выступлении первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова отметила союзнический и стратегический характер кыргызско-российского партнерства, который поддерживается активным и регулярным политическим диалогом на уровне глав государств.

Посол РФ в КР Андрей Крутько отметил устойчивый и динамичный характер развития кыргызско-российских отношений.

В ходе круглого стола участники подчеркнули схожесть позиции двух государств по широкому кругу вопросов, и выразили необходимость дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества, говорится в сообщении.