Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные - ГРСЗа последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные - ГРСПрощай, ходовка! — топ разбитых дорог БишкекаПрощай, ходовка! — топ разбитых дорог Бишкека

В Бишкеке прошел круглый стол "Новые горизонты развития кыргызско-российского сотрудничества"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424351-ru.html

Похожие новости

Бишкекский горсуд оставил Текебаева под стражей

Прощай, ходовка! — топ разбитых дорог Бишкека

День 4 Мая: У Бишкека появились хорошие цифры для нового кредита

День Победы: как отметить праздник в Бишкеке

На Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный Дню Победы

4 мая 2017, 19:11       Комментарии

В Дипломатической академией МИД Кыргызстана имени К.Дикамбаева 4 мая 2017 года состоялся круглый стол "Новые горизонты развития кыргызско-российского сотрудничества", приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между КР и РФ. Как сообщила пресс-служба МИД КР, в своем выступлении первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова отметила союзнический и стратегический характер кыргызско-российского партнерства, который поддерживается активным и регулярным политическим диалогом на уровне глав государств.
Посол РФ в КР Андрей Крутько отметил устойчивый и динамичный характер развития кыргызско-российских отношений.
В ходе круглого стола участники подчеркнули схожесть позиции двух государств по широкому кругу вопросов, и выразили необходимость дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества, говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум