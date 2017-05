Прощай, ходовка! — топ разбитых дорог Бишкека

4 мая 2017, 19:10 Комментарии

Крепить дорогую GoPro-камеру на машину и ехать с ней по столичным дорогам было опасно. Я знал, где именно нам предстоит проехать, и это усиливало тревогу. Переживал, что камера попросту упадет и останется в какой-нибудь яме, а я вместо статьи буду писать объяснительную шефу. Но крепление не подвело, и мы сняли интересное видео.

"Почему выбор пал именно на эти улицы? В Бишкеке полно разбитых дорог", - можете сказать вы. Отвечаю: мы выбирали трассы с наиболее оживленным движением, а также те, которые предназначены для разгрузки трафика. Многие водители избегают их из-за плохого состояния, тем самым усиливая нагрузку на центральные дороги.

Проспект Эркиндик Здесь мы начали движение. Кстати, небольшое пояснение для тех, кто до сих пор считает, что это бульвар: изначально улица действительно называлась Бульварной, но в 1979 году ее переименовали в проспект Дзержинского, а позднее - в проспект Эркиндик.

Наш путь пролегал от проспекта Чуй до улицы Туголбай Ата, больше известной как Линейная. Здесь много трещин и небольших ям. Выше Московской качество дорожного полотна просто ужасает. Нередко летом этот участок подтапливается водой из арыков. Возможно, неисправная ирригация ускоряет разрушение дороги. Приближаясь к железнодорожному вокзалу, водитель вынужден то и дело объезжать большие ямы.

Улица Туголбай Ата (бывшая Линейная) Поворачиваем с Дзержинки налево и попадаем на ту самую Линейную. Эта улица помогает автолюбителям пересечь часть Бишкека, минуя пробки на Боконбаева, Московской или Токтогула. Машин здесь мало, но оно и понятно: сплошь ямы да кочки.

Улица Тыныстанова Самый ужасный участок дороги - от Туголбай Ата до Московской. Автомобили движутся с очень маленькой скоростью, из-за чего образуются пробки. К тому же, стараясь объехать ямы, водители иногда попадают в ситуации, когда вынуждены сдавать назад либо пропускать встречные машины. Если бы эту дорогу отремонтировали и по возможности расширили, она заметно разгрузила бы улицу Абдрахманова (бывшая Советская).

Улица Турусбекова Спорткар тут точно не проедет - очень глубокие ямы. Вся трасса в трещинах и кочках - это последствия ямочного ремонта. Сильнее всего она разбита на участке от Рыскулова до Фрунзе. Несмотря на пробки в час пик, многие водители предпочитают ехать не по Турусбекова, а по проспекту Манаса.

Улица Уметалиева "Соседка" улицы Турусбекова имеет не менее разбитый вид. Трассу можно условно разделить на два участка: выше Киевской много ям, а ниже - дорожное полотно волнообразное. Северную часть дороги отремонтировала частная организация, но это одновременно забавное и печальное зрелище: хозсубъект подлатал одну полосу, оставив вторую как есть.

Улица Калыка Акиева Западнее Уметалиева находится одна из самых разбитых дорог. По улице, которая могла бы помочь водителям не стоять в пробках на проспекте Молодой Гвардии, ездят немногие. Ниже проспекта Чуй на некоторых ее участках вообще нет асфальта, а выше Токтогула много ям и кочек.

В позапрошлом году большая часть дороги была отремонтирована, однако остался разбитым важный отрезок - от улицы Ахунбаева до Кулатова. Здесь очень много авто, едущих из южных микрорайонов в центр города. Ширина односторонней трассы позволяет им двигаться в три ряда, однако глубокие ямы зачастую вынуждают водителей выстраиваться в очередь на одной полосе.

Справедливости ради отметим, что городские службы не забывают регулярно проводить капитальный и ямочный ремонт дорог. Однако в столице остаются "проблемные" улицы, которые могли бы быть полезны водителям. Возможно, мэрия прислушается к горожанам, которые путем опроса решат, какую дорогу необходимо отремонтировать в первую очередь.

