Бишкекский горсуд оставил Текебаева под стражей

4 мая 2017, 19:22 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Бишкекский городской суд оставил лидера партии "Ата Мекен" под стражей, сообщила его адвокат Таалайкуль Токтакунова.

Таким образом, решение Первомайского районного суда оставлено в силе, и Текебаев, несмотря на ходатайство адвокатов, будет находиться в СИЗО до 25 мая. Они настаивали на домашнем аресте.

Токтакунова отметила, что защитники депутата намерены подать апелляцию в Верховный суд. Она добавила, что митинги сторонников Текебаева продолжатся.

25 февраля текущего года Генеральная прокуратура возбудила в отношении лидера партии "Ата Мекен" и других лиц уголовное дело по статьям 303 "Коррупция" и 166 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ, в рамках этого дела Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов были задержаны. После задержания суд арестовал главного "атамекеновца" на два месяца, а затем продлил санкцию до 25 мая.