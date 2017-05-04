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Бишкекский горсуд оставил Текебаева под стражей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424349-ru.html

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Горсуд оставил под арестом С.Жапарова под арестом до 28 мая

4 мая 2017, 19:22       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Бишкекский городской суд оставил лидера партии "Ата Мекен" под стражей, сообщила его адвокат Таалайкуль Токтакунова.
Таким образом, решение Первомайского районного суда оставлено в силе, и Текебаев, несмотря на ходатайство адвокатов, будет находиться в СИЗО до 25 мая. Они настаивали на домашнем аресте.
Токтакунова отметила, что защитники депутата намерены подать апелляцию в Верховный суд. Она добавила, что митинги сторонников Текебаева продолжатся.
25 февраля текущего года Генеральная прокуратура возбудила в отношении лидера партии "Ата Мекен" и других лиц уголовное дело по статьям 303 "Коррупция" и 166 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ, в рамках этого дела Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов были задержаны. После задержания суд арестовал главного "атамекеновца" на два месяца, а затем продлил санкцию до 25 мая.

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