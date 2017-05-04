4 мая 2017, 19:09 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Представители проекта "Современный Шелковый путь" провели тест-тур по 4 тюркоязычным странам - Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве "Кабар" замминистра культуры Азамат Жаманкулов.

По его словам, Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана совместно с туроператорами КР в соответствии с решением государств-членов Тюркского Совета в ходе 4-го Саммита Тюркского совета в 2014 году в Бодруме (Турция), разработали совместный туристический пакет "Современный Шелковый путь" - Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

"Целью проекта является превратить исторический Шелковый путь в привлекательное туристическое направление. Для продвижения проекта Министерства туризма 4-х стран была разработана "Совместная туристическая программа", которая была утверждена на 3-м совещании, проведенном в 2016 году на Иссык-Куле", - сказал он.

Также А.Жаманкулов сообщил, что первая поездка в рамках тест-тура проходит с 21 апреля по 5 мая.

По его словам, маршрут тура начинается с Турции: Стамбул – Кайсери - Невшехир (Кападония), Стамбул – Аксарай - Конья; затем Азербайджан: Гянджи – Шеки – Шамакаси - Баку; Казахстан: Алматы – Шымкент – Туркестан - Тараз; Кыргызстан: Бишкек – Нарын - Таш-Рабат - Чолпон-Ата - Бишкек. Стоит отметить, что туроператоры могут создавать свой предпочтительный маршрут.

Участники пресс-конференции отметили, что в делегацию тест-тура вошли эксперты по туризму 4 стран-участниц, журналисты из Италии, Азербайджана, Турции, Бельгии и Казахстана. Согласно первоначальным исследованиям, более 1 млн туристов воспользуются турпакетом "Современный шелковый путь".