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За последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные - ГРС

Источник:
http://kabar.kg/news/za-posled...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424347-ru.html

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За последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные

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4 мая 2017, 19:15       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. На сегодняшний день количество граждан, сдавших свои биометрические данные, достигло около 3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.
Всего по республике за апрель текущего года число граждан, сдавших биоданные составило 7тысяч 209. Из них: по городу Бишкек – 1023; Ошская область – 1355 тысячи; Нарынская – 1307 ; Чуйская – 1582; Иссык-Кульская – 750; Баткенская – 594; Таласская – 138; Джалал-Абадская – 460. Эти данные в два раза больше показателей за предыдущие месяцы текущего года.
Регистрация биометрических данных населения Кыргызстана проводится бесплатно. Данные можно сдать в любом пункте сбора независимо от прописки или фактического проживания.
Граждане могут ознакомиться с пунктами сбора биометрических данных здесь

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