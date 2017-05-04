За последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные - ГРС

4 мая 2017, 19:15 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. На сегодняшний день количество граждан, сдавших свои биометрические данные, достигло около 3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

Всего по республике за апрель текущего года число граждан, сдавших биоданные составило 7тысяч 209. Из них: по городу Бишкек – 1023; Ошская область – 1355 тысячи; Нарынская – 1307 ; Чуйская – 1582; Иссык-Кульская – 750; Баткенская – 594; Таласская – 138; Джалал-Абадская – 460. Эти данные в два раза больше показателей за предыдущие месяцы текущего года.

Регистрация биометрических данных населения Кыргызстана проводится бесплатно. Данные можно сдать в любом пункте сбора независимо от прописки или фактического проживания.

Граждане могут ознакомиться с пунктами сбора биометрических данных здесь