День 4 Мая: У Бишкека появились хорошие цифры для нового кредита

4 мая 2017, 19:09 Комментарии

В Кыргызстан прибыл заместитель помощника государственного секретаря США Дэниэль Розенблюм. Это первый контакт на столь высоком уровне с момента смены администрации в Вашингтоне и главы Госдепа США.

В последний раз Розенблюм был в Кыргызстане в октябре 2016 года, когда он сопровождал заместителя госсекретаря по политическим вопросам Томаса Шэннона.

В Бишкек Розенблюм прилетел из Таджикистана, где он находился три дня. В отличие от посольства США в Бишкеке, посольство в Душанбе сообщило о визите. В частности, судя по твиту Розенблюма, он побывал на месте сооружения Рогунской ГЭС.

25 апреля в Таджикистане побывал командующий Центральным командованием США Джозеф Вотель, который был принят "его величеством, светом нации", президентом Рахмоном.

Розенблюм по традиции прибыл в непростое время - в Афганистане правительственные войска, обученные, вооруженные и обутые американцами, терпят сокрушительное поражение. Центр угрозы постепенно переходит от Талибана к ИГИЛ. Другая беда - новый президент Трамп, как и подобает бережливому человеку с состоянием в $10 млрд, решил сэкономить на внешней политике и поставить под удар "системную работу на местах" Госдепа. По новому проекту бюджета ЮСАИД придется свернуть все программы в Кыргызстане.

Наконец, отечественный МИД коротко, но все же сообщил о визите Розенблюма в министерство, где его принял глава ведомства. Какому министру, особенно отвечающему за внешнюю политику, не хочется сейчас доложить, что денег на "Таза коом" он попросил даже несмотря на скупость Трампа?

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций вступила в информационную войну с депутатами - например, она настаивает, что на сайте ведомства есть "развернутая информация о потенциально опасных природных процессах по республике вплоть до сел".

Сегодня на сайте появилась информация за 2017 года на 752 страницах. Вероятность, что какой-нибудь депутат прочитает всю книгу, равна нулю.

Тем не менее, информация полезная. Например, в селе Аюу, где произошла трагедия, объектами возможного поражения были ЛЭП, 11 жилых домов, перекрытие реки, школа им.Б.Тешебаева.

Главными факторами оползня, как известно, выступают атмосферные осадки и подземные воды. Но насколько глобальное изменение климата влияет на количество осадков? На этот вопрос в книге нет ответа. Есть устаревшее описание влияние роста температуры на локальные территории, вроде бассейна реки Майлуу-Суу. "Наблюдаемые изменения климатических показателей в бассейне реки Майлуу-Суу позволяют сделать вывод о возможном изменении режима оползневых процессов. Предполагается, что ближайшие 10-15 лет в рассматриваемом районе будут характеризоваться дальнейшим потеплением и возрастанием количества осадков в холодный период года. Нарастание увлажнения горных склонов будет проявляться в увеличении оползневой активности в осенне-зимний период года (И.Торгоев "Возможные изменения климата и режим оползневых процессов в бассейне р.Майлуу-Суу", 2001).

Другими словами, у МЧС и Академии наук просто нет денег для изучения новой ситуации, вызванную ростом температуры. По данным ООН, глобальное потепление окажет воздействие на экологию горных стран и количество природных катаклизмов в связи с этим будет неуклонно расти. Видимо, Кыргызстан постепенно входит в этап, когда объем работы для МЧС будет только увеличиваться...

В этом году наши власти воспряли духом и опять занялись сопротивлением идеологическому влиянию извне. С 2014 года с переменным успехом идет попытка внедрения альтернативы георгиевским ленточкам - красно-желтой ленточки по цветам национального флага, названную "Жениш тасмасы". Накал пришелся на 2015 год - к 70-летию Победы, но прошлый год был очень вялым.

Что такое георгиевская ленточка? Это лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту и Георгиевской медали. Орден Святого Георгия был высшей военной наградой в Российской империи и является высшей военной наградой в Российской Федерации с 2000 года.

Лента уходит корнями в имперское прошлое России и в христианство. Грек по имени Георгий - один из 150 тысяч людей, возведенных христианской религией в статус святых. Концепция святых очень обширная и многие христиане обращаются к святым за помощью, наделяя их божественной силой. Иногда ситуация складывается такой, как в 1995 году, когда святая Варвара была объявлена небесной покровительницей Ракетных войск Стратегического назначения России. В этом случае получилось, что святую призвали покровительствовать ядерному оружию, которое может уничтожить жизнь на земле.

В этом году Аппарат президента КР объявил тендер на закупку 10 тыс. штук "Жениш тасмасы" по цене 38 сомов за ленту. Но тендер победителей не выявил из-за временного фактора и технического несоответствия. Словом, процедура наших тендеров мешает даже идеологической борьбе...

Россия списала долг Кыргызстану в размере $240 млн в рамках соглашения от 20 сентября 2012 года. Согласно этому соглашению, Россия обязалась списать $300 млн, начиная с марта 2016, ежегодными суммами в $30 млн в течение 10 лет, до 2025 года. Два таких списания уже произошли, и на март 2017 года долг числился в размере $240 млн.

25 апреля заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков говорил о долге в Жогорку Кенеше. С некоторыми его высказываниями можно поспорить или они недосказаны до конца. Во-первых, из образовавшегося долга в $188 млн за 1992-2009 годы, $132 млн приходятся на так называемые рублевые траншы Центробанка России Нацбанку КР до введения сома. Однако наши соседние страны не признали аналогично набежавший долг, оспорив их законность. В конце концов, например, Россия списала этот долг Узбекистану в прошлом году в размере $865 млн.

Во-вторых, слова Байгончокова, что Россия, "по сути, долг простила", не соответствует действительности. Списание долга происходило в пакете с другими документами, прежде всего с соглашением по военной базе "Кант". Россия за базу платит символическую цену, а за электричество и тепло не платит вообще.

Почему было растянуто на 10 лет списание долга? Потому что это была страховка, чтобы "не кинули" с базой. 29 января 2017 года вступило в силу двустороннее Соглашение о статусе и условиях пребывания Российской объединенной военной базы в Кыргызстане. Риски для России исчезли, а Кыргызстану списание нужно было для улучшения статистики и получения новых кредитов. Конечно, если не готовится новое соглашение по базе...