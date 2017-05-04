В армии проводятся ежедневные телесные осмотры военнослужащих, - Военная прокуратура

4 мая 2017, 18:56 Комментарии

Искоренение из армейской жизни фактов неуставных взаимоотношений, самовольного оставления части, суицида и травматизма, которые оказывают негативное влияние на обеспечение боеготовности войск, является одним из приоритетных направлений надзора и находится под постоянным вниманием органов Военной прокуратуры республики. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. В данном направлении, по информации, органами Военной прокуратуры систематически осуществляется профилактическая и воспитательная работа. Так, по инициативе Военной прокуратуры устанавливаются камеры видеонаблюдения в местах проведения солдатами времени без контроля со стороны офицеров. Дежурные офицеры во время отбоя находятся в казармах вместе с военнослужащими срочной службы, проводится ежедневные телесные осмотры военнослужащих при утреннем построении после подъема.

"Основная проблема социального напряжения в войсках сконцентрирована именно в сфере неуставных взаимоотношений среди военнослужащих, которая в свою очередь служит причиной отдельных фактов самовольного оставления части, дезертирства и суицидов. В результате планомерной, наступательной работы по уменьшению преступности в Вооруженных силах КР в последние годы удалось снизить количество воинских преступлений. Особое внимание уделяется профилактике. Такой подход к проблеме воинских преступлений и преступности в Вооруженных силах КР, в целом дает положительные результаты", - говорится в сообщении.

Ранее Институт омбудсмена в своем отчете сообщал, что в армии Кыргызстана о головы "духов" разбивают табуретки и надевают противогаз с перекрытым кислородом.