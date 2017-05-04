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Трое в масках и с пистолетом хотели ограбить работника обменки в Араване

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424344-ru.html

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4 мая 2017, 18:54       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Араванском районе трое неизвестных в масках пытались ограбить водителя на дороге, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Ошской области.
© Фото / пресс-служба УВД Ошской областиПодозреваемые в разбойном нападении на работника обменки в Араванском районе Инцидент произошел рано утром 30 апреля. 46-летний работник местного обменного бюро на своем автомобиле ехал в сторону одного из сел, когда дорогу ему преградила другая машина, из которой вышли трое мужчин в масках и, угрожая пистолетом, потребовали деньги. Не обнаружив у мужчины ничего ценного, они сели в свое авто и скрылись.
"По предварительной версии, злоумышленники напали на работника обменки, поскольку считали, что он вез деньги. Позже выяснилось, что после нападения они разделились и пытались укрыться в разных местах. Двоих задержали в Ошской области, а третий уехал в Джалал-Абад. Его задержали, когда он садился в такси", - сказали в пресс-службе.
Подозреваемые являются местными жителями. Самому старшему из них 35 лет, самому молодому - 25.
При обыске у злоумышленников нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра с двумя патронами, пистолет калибра 4,5 миллиметра, лыжные маски, перчатки и государственные автомобильные номера.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", все подозреваемые заключены под стражу. Милиция устанавливает их причастность к совершению аналогичных преступлений.

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