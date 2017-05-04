Трое в масках и с пистолетом хотели ограбить работника обменки в Араване

4 мая 2017, 18:54 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Араванском районе трое неизвестных в масках пытались ограбить водителя на дороге, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Ошской области.

© Фото / пресс-служба УВД Ошской областиПодозреваемые в разбойном нападении на работника обменки в Араванском районе Инцидент произошел рано утром 30 апреля. 46-летний работник местного обменного бюро на своем автомобиле ехал в сторону одного из сел, когда дорогу ему преградила другая машина, из которой вышли трое мужчин в масках и, угрожая пистолетом, потребовали деньги. Не обнаружив у мужчины ничего ценного, они сели в свое авто и скрылись.

"По предварительной версии, злоумышленники напали на работника обменки, поскольку считали, что он вез деньги. Позже выяснилось, что после нападения они разделились и пытались укрыться в разных местах. Двоих задержали в Ошской области, а третий уехал в Джалал-Абад. Его задержали, когда он садился в такси", - сказали в пресс-службе.

Подозреваемые являются местными жителями. Самому старшему из них 35 лет, самому молодому - 25.

При обыске у злоумышленников нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра с двумя патронами, пистолет калибра 4,5 миллиметра, лыжные маски, перчатки и государственные автомобильные номера.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", все подозреваемые заключены под стражу. Милиция устанавливает их причастность к совершению аналогичных преступлений.