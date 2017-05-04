4 мая 2017, 18:39 Комментарии

У жителей Таласской и Чуйской областей изъяли более 1 кг марихуаны, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР проведены мероприятия в Кара-Бууринском районе Таласской области.

"При личном досмотре у 59-летнего К.А., жителя села Кара-Буура в брюках обнаружено и 6 грамм марихуаны. Позже аналогичный наркотик весом 1 кг 50 гр изъято в доме К.А. В селах Лебединовка и Нижне-Покровка задержаны двое граждан. У 24-летнего Б.К. изъято 100 грамм марихуаны, такой же наркотик изъят у 20-летнего Ш.В. В настоящее время задержанные переданы в следственные подразделения территориальных ОВД, решается вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.