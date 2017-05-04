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У жителей Таласской и Чуйской областей изъяли более 1 кг марихуаны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/u-zhit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424343-ru.html

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4 мая 2017, 18:39       Комментарии

У жителей Таласской и Чуйской областей изъяли более 1 кг марихуаны, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР проведены мероприятия в Кара-Бууринском районе Таласской области.
"При личном досмотре у 59-летнего К.А., жителя села Кара-Буура в брюках обнаружено и 6 грамм марихуаны. Позже аналогичный наркотик весом 1 кг 50 гр изъято в доме К.А. В селах Лебединовка и Нижне-Покровка задержаны двое граждан. У 24-летнего Б.К. изъято 100 грамм марихуаны, такой же наркотик изъят у 20-летнего Ш.В. В настоящее время задержанные переданы в следственные подразделения территориальных ОВД, решается вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

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