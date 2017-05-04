4 мая 2017, 18:51 Комментарии

Сотрудники Токтогульского Соцфонда 3 года начисляли пенсию умершей женщине, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, прокуратурой Токтогульского района Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц управления Социального фонда Токтогульского района по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностным положением" УК КР.

"Установлено, что должностные лица вышеуказанного управления заведомо зная о смерти пенсионерки А.А., с 1 июня 2013 года по 31 июля 2016 года незаконно перечисляли пенсии на ее банковский счет, откуда неустановленными лицами обналичивались. Кроме того, они ежегодно производили перерасчеты пенсии с повышением ее размера. Таким образом, государству причинен значительный материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело на стадии расследования", – говорится в сообщении.