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Сотрудники Токтогульского Соцфонда 3 года начисляли пенсию умершей женщине

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424342-ru.html

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4 мая 2017, 18:51       Комментарии

Сотрудники Токтогульского Соцфонда 3 года начисляли пенсию умершей женщине, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным ведомства, прокуратурой Токтогульского района Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц управления Социального фонда Токтогульского района по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностным положением" УК КР.
"Установлено, что должностные лица вышеуказанного управления заведомо зная о смерти пенсионерки А.А., с 1 июня 2013 года по 31 июля 2016 года незаконно перечисляли пенсии на ее банковский счет, откуда неустановленными лицами обналичивались. Кроме того, они ежегодно производили перерасчеты пенсии с повышением ее размера. Таким образом, государству причинен значительный материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело на стадии расследования", – говорится в сообщении.

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