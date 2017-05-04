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С суицидом и дедовщиной в армии Кыргызстана борются с помощью видеокамер

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/s-suit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424341-ru.html

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4 мая 2017, 19:02       Комментарии

Искоренение из армейской жизни фактов неуставных взаимоотношений, самовольного оставления части, суицида и травматизма, которые оказывают негативное влияние на обеспечение боеготовности войск, является одним из приоритетных направлений надзора и находится под постоянным вниманием органов Военной прокуратуры республики.
По данным Генпрокуратуры, в этом направлении систематически осуществляется профилактическая и воспитательная работа.
"По инициативе Военной прокуратуры устанавливаются камеры видеонаблюдения в местах проведения солдатами времени без контроля со стороны офицеров. Дежурные офицеры во время отбоя находятся в казармах вместе с военнослужащими срочной службы, проводится ежедневные телесные осмотры военнослужащих при утреннем построении после подъема. Основная проблема социального напряжения в войсках сконцентрирована именно в сфере неуставных взаимоотношений среди военнослужащих, которая в свою очередь служит причиной отдельных фактов самовольного оставления части, дезертирства и суицидов", – говорится в сообщении.
В результате планомерной, наступательной работы по уменьшению преступности в Вооруженных Силах КР в последние годы удалось снизить количество воинских преступлений. Особое внимание уделяется профилактике. Такой подход к проблеме воинских преступлений и преступности в Вооруженных силах КР, в целом дает положительные результаты.

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