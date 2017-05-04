С суицидом и дедовщиной в армии Кыргызстана борются с помощью видеокамер

4 мая 2017, 19:02 Комментарии

Искоренение из армейской жизни фактов неуставных взаимоотношений, самовольного оставления части, суицида и травматизма, которые оказывают негативное влияние на обеспечение боеготовности войск, является одним из приоритетных направлений надзора и находится под постоянным вниманием органов Военной прокуратуры республики.

По данным Генпрокуратуры, в этом направлении систематически осуществляется профилактическая и воспитательная работа.

"По инициативе Военной прокуратуры устанавливаются камеры видеонаблюдения в местах проведения солдатами времени без контроля со стороны офицеров. Дежурные офицеры во время отбоя находятся в казармах вместе с военнослужащими срочной службы, проводится ежедневные телесные осмотры военнослужащих при утреннем построении после подъема. Основная проблема социального напряжения в войсках сконцентрирована именно в сфере неуставных взаимоотношений среди военнослужащих, которая в свою очередь служит причиной отдельных фактов самовольного оставления части, дезертирства и суицидов", – говорится в сообщении.

В результате планомерной, наступательной работы по уменьшению преступности в Вооруженных Силах КР в последние годы удалось снизить количество воинских преступлений. Особое внимание уделяется профилактике. Такой подход к проблеме воинских преступлений и преступности в Вооруженных силах КР, в целом дает положительные результаты.