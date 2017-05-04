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С.Жээнбеков: Правительство полностью поддерживает реализацию проекта "Технополис"

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424339-ru.html

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4 мая 2017, 18:23       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня провел рабочее совещание по обсуждению реализации проекта "Технополис для текстильного и швейного производства". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Напомним, что ранее Глава Правительства поручил государственным органам совместно с Ассоциацией "Легпром" в установленном порядке внести проект решения Правительства о выделении земельного участка под данный проект.
Президент Ассоциации "Легпром" Сапар Асанов напомнил, что процесс над реализацией идеи о создании технополиса тянется уже 12 лет. По его данным, реализация проекта "Технополис" предполагается в три этапа, что в конечном итоге будет способствовать увеличению объемов продукции текстильных и швейных предприятий более чем на 30 %.
Реализация проекта позволит создать дополнительно более 10 тысяч рабочих мест. Земельный участок, площадью 40 гектар будет выделен на территории Военно-Антоновского айыльного аймака Сокулукского района сроком аренды на 49 лет, здесь могут быть размещены более 20 предприятий легкой промышленности.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что Правительство страны полностью поддерживает реализацию данного проекта, направленного на создание дополнительных рабочих мест и наращивание экспортного потенциала страны. Он заверил, что проект будет запущен уже в ближайшее время.
При этом Глава Правительства отметил важность введения новых стандартов производства и повышения конкурентоспособности кыргызской швейной продукции.
Он подчеркнул, что продукция отечественной легкой промышленности должна завоевывать не только рынки стран-членов ЕАЭС, но и рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.
По итогам совещания одобрена Концепция реализации проекта "Технополис для текстильного и швейного производства".
Министерству юстиции поручено до конца недели внести измененный проект постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающий все необходимые процедуры выделения земельного участка под реализацию проекта "Технополис" расположенного на территории Военно-Антоновского айыльного аймака Сокулукского района.

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