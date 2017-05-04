С.Жээнбеков: Правительство полностью поддерживает реализацию проекта "Технополис"

4 мая 2017, 18:23 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня провел рабочее совещание по обсуждению реализации проекта "Технополис для текстильного и швейного производства". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Напомним, что ранее Глава Правительства поручил государственным органам совместно с Ассоциацией "Легпром" в установленном порядке внести проект решения Правительства о выделении земельного участка под данный проект.

Президент Ассоциации "Легпром" Сапар Асанов напомнил, что процесс над реализацией идеи о создании технополиса тянется уже 12 лет. По его данным, реализация проекта "Технополис" предполагается в три этапа, что в конечном итоге будет способствовать увеличению объемов продукции текстильных и швейных предприятий более чем на 30 %.

Реализация проекта позволит создать дополнительно более 10 тысяч рабочих мест. Земельный участок, площадью 40 гектар будет выделен на территории Военно-Антоновского айыльного аймака Сокулукского района сроком аренды на 49 лет, здесь могут быть размещены более 20 предприятий легкой промышленности.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что Правительство страны полностью поддерживает реализацию данного проекта, направленного на создание дополнительных рабочих мест и наращивание экспортного потенциала страны. Он заверил, что проект будет запущен уже в ближайшее время.

При этом Глава Правительства отметил важность введения новых стандартов производства и повышения конкурентоспособности кыргызской швейной продукции.

Он подчеркнул, что продукция отечественной легкой промышленности должна завоевывать не только рынки стран-членов ЕАЭС, но и рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам совещания одобрена Концепция реализации проекта "Технополис для текстильного и швейного производства".

Министерству юстиции поручено до конца недели внести измененный проект постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающий все необходимые процедуры выделения земельного участка под реализацию проекта "Технополис" расположенного на территории Военно-Антоновского айыльного аймака Сокулукского района.