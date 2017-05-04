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Салам, Иссык-Куль! 6 мая в Кыргызстане стартует летний турсезон

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424338-ru.html

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Для детей, пострадавших в результате ЧС, организуют летний отдых

Детям, пострадавшим от оползня в Узгене, устроят летний отдых

4 мая 2017, 18:12       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Открытие туристического сезона на Иссык-Куле состоится 6 мая на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту вблизи Чолпон-Аты, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.
Традиционно в рамках открытия турсезона пройдут фестиваль "Салам, Иссык-Куль" и международная туристическая выставка-ярмарка.
Гостей мероприятия ждет насыщенная программа: продажа сувенирной продукции, демонстрация охоты салбурун и выступления звезд отечественной эстрады. Также будет возможность обсудить проблемы и перспективы туризма в Кыргызстане с зарубежными бизнесменами, инвесторами и экспертами туриндустрии.
Финалом мероприятий станет церемония Issuk-Kul Tourism Awards 2017, в ходе которой объявят лучших деятелей и бизнесменов, работающих в туристической сфере.

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