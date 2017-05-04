Салам, Иссык-Куль! 6 мая в Кыргызстане стартует летний турсезон

4 мая 2017, 18:12 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Открытие туристического сезона на Иссык-Куле состоится 6 мая на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту вблизи Чолпон-Аты, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

Традиционно в рамках открытия турсезона пройдут фестиваль "Салам, Иссык-Куль" и международная туристическая выставка-ярмарка.

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа: продажа сувенирной продукции, демонстрация охоты салбурун и выступления звезд отечественной эстрады. Также будет возможность обсудить проблемы и перспективы туризма в Кыргызстане с зарубежными бизнесменами, инвесторами и экспертами туриндустрии.

Финалом мероприятий станет церемония Issuk-Kul Tourism Awards 2017, в ходе которой объявят лучших деятелей и бизнесменов, работающих в туристической сфере.