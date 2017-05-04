День Победы: как отметить праздник в Бишкеке

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Источник:https://ru.sputnik.kg/infograp...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-424337-ru.html
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4 мая 2017, 18:20 Комментарии
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