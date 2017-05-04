День Победы: как отметить праздник в Бишкеке

4 мая 2017, 18:20 Комментарии

С утра и до позднего вечера жизнь в Бишкеке будет бить ключом. Запланированы автопробег, митинги-реквиемы, угощение солдатской кашей, шествие Бессмертного полка и, конечно же, праздничный салют.