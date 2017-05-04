День Победы: как отметить праздник в Бишкеке

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Источник:
https://ru.sputnik.kg/infograp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424337-ru.html

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"Кыргызстелеком" отметил День работников связи

4 мая 2017, 18:20       Комментарии

С утра и до позднего вечера жизнь в Бишкеке будет бить ключом. Запланированы автопробег, митинги-реквиемы, угощение солдатской кашей, шествие Бессмертного полка и, конечно же, праздничный салют.

Комментарии

 

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