Сооронбай Жээнбеков: Проект "Технополис для текстильного и швейного производства" будет запущен в ближайшее время

4 мая 2017, 18:20 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 мая, провел рабочее совещание по реализации проекта "Технополис для текстильного и швейного производства". Глава кабмина пообещал, что проект будет запущен в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства КР.

Президент Ассоциации "Легпром" Сапар Асанов напомнил, что процесс по реализации идеи о создании технополиса тянется уже 12 лет. По его данным, реализация проекта "Технополис" предполагается в три этапа, что в конечном итоге будет способствовать увеличению объемов продукции текстильных и швейных предприятий более чем на 30%.

Реализация проекта позволит создать дополнительно более 10 тысяч рабочих мест. Земельный участок площадью 40 гектар будет выделен на территории Военно-Антоновского айыльного аймака Сокулукского района сроком аренды на 49 лет. Здесь могут быть размещены более 20 предприятий легкой промышленности.

"Правительство страны полностью поддерживает реализацию данного проекта, направленного на создание дополнительных рабочих мест и наращивание экспортного потенциала страны. Проект будет запущен уже в ближайшее время", — заявил Сооронбай Жээнбеков.

При этом глава правительства отметил важность введения новых стандартов производства и повышения конкурентоспособности кыргызской швейной продукции. Он подчеркнул, что продукция отечественной легкой промышленности должна завоевывать не только рынки стран-членов ЕАЭС, но и рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам совещания одобрена Концепция реализации проекта "Технополис для текстильного и швейного производства". Министерству юстиции поручено до конца недели внести измененный проект постановления правительства Кыргызской Республики, предусматривающий все необходимые процедуры выделения земельного участка под реализацию проекта "Технополис".