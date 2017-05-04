"Кыргызстелеком" отметил День работников связи

4 мая 2017, 18:05 Комментарии

7 мая отечественные работники связи отмечают свой профессиональный праздник. А так как эта дата выпала на выходной день, сотрудники ОАО "Кыргызтелеком" решили отметить его сегодня, 4 мая.

На торжественном мероприятии глава компании Нурлан Мадаминов поздравил своих работников с профессиональным праздником и отметил, что этот день выбран неслучайно и связан с 7 мая 1895 года, когда мир получил первый сигнал радиосвязи.

"Сегодня связь развивается "реактивными" темпами. В наше время невозможно представить жизнь без телефонной связи, интернета, радио и телевидения. В Кыргызстане тысячи связистов круглосуточно, несмотря ни на что, обеспечивают связь по всей республике", - сказал он.

Мадаминов также перечислил о достижениях компании напомнив, что "Кыргызтелеком", как и прежде, остается безусловным лидером на рынке услуг фиксированной связи и интернета, является крупнейшим универсальным оператором страны.

"Компания также вносит неоценимый вклад в развитие республики. Отдельно хочется отметить наши достижения за 2016 год. По итогам года консолидированные доходы компании составили более 2 млрд 300 млн. сомов, чистая прибыль – более 237 млн. сомов. Впервые за последние 6 лет компания выплатит около 60 млн. сом в качестве дивидендов своим акционерам", - заявил Мадаминов.

Он также рассказал о будущих планах отметив, что в 2017 году "Кыргызтелеком" ставит перед собой амбициозные цели. В частности, по поручению правительства ожидается на материально-технической базе компании внедрение пилотного проекта "Безопасный город".

В этом году планируется запуск первого инновационного проекта - Центра обработки данных на базе "Кыргызтелеком".

По словам Мадаминова, компания не смогла бы достигнуть таких высот, если бы не ветераны связи. "Ведь именно они нам построили основные линии связи по всей республике. Благодаря их труду, сегодня мы имеем самую разветвленную сеть, соединяющую даже удаленные населенные пункты республики", - подчеркнул глава госкомпании.

После речи Мадаминов наградил лучших работников за вклад в развитие компании, большинство из которых отдали этой работе более 30 лет своей жизни.