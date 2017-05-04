Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В пригород Бишкека на 3 дня перестанет поступать газВ пригород Бишкека на 3 дня перестанет поступать газВ парке Победы прошел митинг-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войныВ парке Победы прошел митинг-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

В Бишкеке прошла конференция "Наследие Великой Победы: сила в единстве"

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424332-ru.html

Похожие новости

Бишкекский горсуд оставил Текебаева под стражей

В Бишкеке прошел круглый стол "Новые горизонты развития кыргызско-российского сотрудничества"

Прощай, ходовка! — топ разбитых дорог Бишкека

День 4 Мая: У Бишкека появились хорошие цифры для нового кредита

День Победы: как отметить праздник в Бишкеке

4 мая 2017, 17:50       Комментарии

Бишкек, 4 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке в преддверии празднования Дня Победы состоялась межвузовская студенческая научно-практическая конференция на тему: "Наследие Великой Победы: сила в единстве".
Мероприятие проходило в Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".
На мероприятии были представлены доклады преподавателей и студентов на такие темы, как "Вторая мировая война – трагедия ХХ века", "Единство народов - залог победы над неофашизмом и терроризмом", "Внешнеполитические отношения СССР в годы Великой отечественной войны", "Уроки ВОВ для современной молодежи Кыргызстана" и другие.
В рамках конференции, помимо докладов и праздничного концерта, состоялся показ документального фильма "Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум