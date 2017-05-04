В Бишкеке прошла конференция "Наследие Великой Победы: сила в единстве"

4 мая 2017, 17:50 Комментарии

Бишкек, 4 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке в преддверии празднования Дня Победы состоялась межвузовская студенческая научно-практическая конференция на тему: "Наследие Великой Победы: сила в единстве".

Мероприятие проходило в Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".

На мероприятии были представлены доклады преподавателей и студентов на такие темы, как "Вторая мировая война – трагедия ХХ века", "Единство народов - залог победы над неофашизмом и терроризмом", "Внешнеполитические отношения СССР в годы Великой отечественной войны", "Уроки ВОВ для современной молодежи Кыргызстана" и другие.

В рамках конференции, помимо докладов и праздничного концерта, состоялся показ документального фильма "Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны".