В Нью-Йорке нашли тело пропавшего без вести кыргызстанца А.Чиркеева

4 мая 2017, 18:09 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Нью-Йорке нашли тело 20-летнего кыргызстанца Азиза Чиркеева, пропавшего 3 апреля. Об этом сообщает фонд "Кыргызстанцы в Нью-Йорке".

Как ранее сообщало МИД КР, в посольство КР в США обратились представители кыргызской диаспоры г.Нью-Йорка (США) о пропаже 20-летнего гражданина Кыргызстана Азиза Чиркеева. Согласно представленной информации, А.Чиркеев вышел с работы в 9 часов вечера 3 апреля и не вернулся домой. С тех пор его телефон отключен, местонахождение неизвестно.

В фонде отметили, что 30 апреля в реке East River возле Сансет-Парка в Нью-Йорке (Бруклин, США) было обнаружено неизвестное тело.

"Сегодня полученные данные из иммиграционной службы США показали, что тело принадлежит кыргызстанцу Азизу Чиркееву. Патологоанатом тоже это подтвердил. Отпечатки пальцев и рентгеновские снимки также совпали", - сообщили в фонде.

В данное время кыргызстанцы в США начали сбор средств для отправки тела Азиза на родину.