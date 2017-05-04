Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Салам, Иссык-Куль! 6 мая в Кыргызстане стартует летний турсезонСалам, Иссык-Куль! 6 мая в Кыргызстане стартует летний турсезон"Кыргызстелеком" отметил День работников связи"Кыргызстелеком" отметил День работников связи

В Нью-Йорке нашли тело пропавшего без вести кыргызстанца А.Чиркеева

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-n-iu-io...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424331-ru.html

Похожие новости

С суицидом и дедовщиной в армии Кыргызстана борются с помощью видеокамер

Салам, Иссык-Куль! 6 мая в Кыргызстане стартует летний турсезон

"Газпром Кыргызстан" благодарит ветеранов ВОВ за победу

Кыргызстан и Дубай обменяются опытом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми

Юные шахматисты из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Китае

4 мая 2017, 18:09       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Нью-Йорке нашли тело 20-летнего кыргызстанца Азиза Чиркеева, пропавшего 3 апреля. Об этом сообщает фонд "Кыргызстанцы в Нью-Йорке".
Как ранее сообщало МИД КР, в посольство КР в США обратились представители кыргызской диаспоры г.Нью-Йорка (США) о пропаже 20-летнего гражданина Кыргызстана Азиза Чиркеева. Согласно представленной информации, А.Чиркеев вышел с работы в 9 часов вечера 3 апреля и не вернулся домой. С тех пор его телефон отключен, местонахождение неизвестно.
В фонде отметили, что 30 апреля в реке East River возле Сансет-Парка в Нью-Йорке (Бруклин, США) было обнаружено неизвестное тело.
"Сегодня полученные данные из иммиграционной службы США показали, что тело принадлежит кыргызстанцу Азизу Чиркееву. Патологоанатом тоже это подтвердил. Отпечатки пальцев и рентгеновские снимки также совпали", - сообщили в фонде.
В данное время кыргызстанцы в США начали сбор средств для отправки тела Азиза на родину.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум