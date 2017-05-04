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Двум баткенским ветеранам ВОВ подарили по автомобилю

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424330-ru.html

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Ветераны бишкекского дома престарелых приняли первые поздравления

4 мая 2017, 17:50       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Мэрия Баткена подарила двум ветеранам Великой Отечественной войны по автомобилю марки ВАЗ-2107 ("Жигули").
© Фото / Улан МаккамбаевМэрия Баткена подарила двум ветеранам Великой Отечественной войны по автомобилю марки ВАЗ-2107 ("Жигули") Садык Бурканов и Ашир Рахматов - единственные ветераны, проживающие сегодня в Баткене. Чтобы поздравить их с наступающим праздником, мэрия выделила 200 тысяч сомов, на которые были приобретены машины.
Автомобили переданы семьям ветеранов.

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