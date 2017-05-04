Двум баткенским ветеранам ВОВ подарили по автомобилю

4 мая 2017, 17:50 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Мэрия Баткена подарила двум ветеранам Великой Отечественной войны по автомобилю марки ВАЗ-2107 ("Жигули").

© Фото / Улан МаккамбаевМэрия Баткена подарила двум ветеранам Великой Отечественной войны по автомобилю марки ВАЗ-2107 ("Жигули") Садык Бурканов и Ашир Рахматов - единственные ветераны, проживающие сегодня в Баткене. Чтобы поздравить их с наступающим праздником, мэрия выделила 200 тысяч сомов, на которые были приобретены машины.

Автомобили переданы семьям ветеранов.