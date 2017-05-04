Министр соцразвития: Великая Победа – подвиг наших бабушек и дедушек

4 мая 2017, 17:11 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова поздравила с Днем Победы ветеранов ВОВ, проживающих в Бишкекском социальном стационарном учреждении для престарелых и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вручая каждому подарки, она отметила, что Великая Победа – это подвиг наших бабушек и дедушек.

"Позвольте поздравить вас с великим Днем Победы. Благодаря вам мы сегодня живем под мирным небом. Мы искренне ценим всех, кто подарил нам эту свободу, и конечно, должны воспитывать подрастающее поколение с соответствующими ценностями. Желаем вам самое главное крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, мира и добра", – сказала глава Минтруда и соцразвития Таалайгуль Исакунова.

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