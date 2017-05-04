Возле бывшего Военного суда вновь проходит митинг в поддержку Текебаева

4 мая 2017, 17:16 Комментарии

У здания бывшего Военного суда проходит митинг в поддержку арестованных депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Отметим, что в настоящий момент судебная коллегия Бишкекского горсуда рассматривает кассационную жалобу адвокатов парламентария и бывшего чиновника по изменению ему меры пресечения.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева обвиняют по статьям "Коррупция" и "Мошенничество". Дуйшенкула Чотонова обвиняют по тем же статьям УК КР.

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