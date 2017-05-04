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Японский сад сакуры появится в селе Тамга

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/yapons...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424327-ru.html

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4 мая 2017, 17:38       Комментарии

4 мая в селе Тамга Иссык-Кульской области на территории одноименного санатория состоялась церемония открытия сада сакуры, сообщает пресс-служба МИДа.
По данным ведомства, проект по созданию парковой зоны под названием "Японский сад сакуры" реализован почетным консулом КР в Японии М.Мидзусако совместно с Генеральным штабом вооруженных сил КР при содействии МИД КР, посольства КР в Японии и других госорганов КР.
"После церемонии открытия, участники мероприятия приступили к посадке саженцев сакуры. Напомним, в строительстве санатория "Тамга" после окончания Второй мировой войны принимали участие японские военнопленные. Стоит отметить, что за 2 года пребывания в Тамге из 125 японских военнопленных никто не погиб и все вернулись в Японию в 1948 году. Сад сакуры призван стать одним из ярких символов кыргызско-японской дружбы", – говорится в сообщении.

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