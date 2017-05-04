Японский сад сакуры появится в селе Тамга

4 мая 2017, 17:38 Комментарии

4 мая в селе Тамга Иссык-Кульской области на территории одноименного санатория состоялась церемония открытия сада сакуры, сообщает пресс-служба МИДа.

По данным ведомства, проект по созданию парковой зоны под названием "Японский сад сакуры" реализован почетным консулом КР в Японии М.Мидзусако совместно с Генеральным штабом вооруженных сил КР при содействии МИД КР, посольства КР в Японии и других госорганов КР.

"После церемонии открытия, участники мероприятия приступили к посадке саженцев сакуры. Напомним, в строительстве санатория "Тамга" после окончания Второй мировой войны принимали участие японские военнопленные. Стоит отметить, что за 2 года пребывания в Тамге из 125 японских военнопленных никто не погиб и все вернулись в Японию в 1948 году. Сад сакуры призван стать одним из ярких символов кыргызско-японской дружбы", – говорится в сообщении.