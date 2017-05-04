4 мая 2017, 17:40 Комментарии

В Бишкеке отметили юбилей бригады спецназа "Пантера". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

С 24-летием подразделение Национальной Гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики — бригаду спецназа "Пантера" поздравил глава Ленинского района Нурдин Тынаев. В своем поздравлении он отметил, что бригада спецназа является основным боевым подразделением Национальной Гвардии, которая способна решать оперативные и тактические боевые задачи.

Спецназовцы продемонстрировали показательные выступления элементов рукопашного боя, освобождения заложников, уничтожения лагеря террористов, подготовки к прыжкам с парашютом.

История бригады спецназа "Пантера" начинается с апреля 1992 года, когда на территории бывшего военного комиссариата Ленинского района был создан батальон специального назначения. В апреле 1993 года личным составом были совершены первые прыжки с парашютом.

Войсковая часть 714 является единственной частью в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, занимающейся по программе воздушно-десантной подготовки.

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