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В Бишкеке отметили юбилей бригады спецназа "Пантера"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424326-ru.html

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4 мая 2017, 17:40       Комментарии

В Бишкеке отметили юбилей бригады спецназа "Пантера". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
С 24-летием подразделение Национальной Гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики — бригаду спецназа "Пантера" поздравил глава Ленинского района Нурдин Тынаев. В своем поздравлении он отметил, что бригада спецназа является основным боевым подразделением Национальной Гвардии, которая способна решать оперативные и тактические боевые задачи.
Спецназовцы продемонстрировали показательные выступления элементов рукопашного боя, освобождения заложников, уничтожения лагеря террористов, подготовки к прыжкам с парашютом.
История бригады спецназа "Пантера" начинается с апреля 1992 года, когда на территории бывшего военного комиссариата Ленинского района был создан батальон специального назначения. В апреле 1993 года личным составом были совершены первые прыжки с парашютом.
Войсковая часть 714 является единственной частью в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, занимающейся по программе воздушно-десантной подготовки.
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