Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Двум баткенским ветеранам ВОВ подарили по автомобилюДвум баткенским ветеранам ВОВ подарили по автомобилюНа Иссык-Куле открылся "Японский сад сакуры"На Иссык-Куле открылся "Японский сад сакуры"

В парке Победы прошел митинг-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-park...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424325-ru.html

Похожие новости

"Газпром Кыргызстан" благодарит ветеранов ВОВ за победу

Сегодня: премьер в гневе, на войну с ребенком, День Победы

Министр соцразвития: Великая Победа – подвиг наших бабушек и дедушек

В преддверии Дня Победы состоится показ балета-оратории "Материнское поле"

Память о Великой Отечественной войне должна объединять страны СНГ — эксперт

4 мая 2017, 17:49       Комментарии

В парке Победы имени Асанова Октябрьского района прошел митинг-реквием, посвящённый 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Первый вице-мэр Эрнис Зарлыков поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу блокадников Ленинграда. Далее обществом блокадников Ленинградадля горожан был организован праздничный концерт.
Почтить память героев пришли ветераны, блокадники Ленинграда, горожане, глава Октябрьской администрации Нурбек Курманбеков, посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько, секретарь Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Алексей Сыромятников, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, учащиеся школ района и курсанты Суворовской училища им. Героя Советского Союза Даира Асанова.
1 of 12

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум