В парке Победы прошел митинг-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

4 мая 2017, 17:49 Комментарии

В парке Победы имени Асанова Октябрьского района прошел митинг-реквием, посвящённый 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Первый вице-мэр Эрнис Зарлыков поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу блокадников Ленинграда. Далее обществом блокадников Ленинградадля горожан был организован праздничный концерт.

Почтить память героев пришли ветераны, блокадники Ленинграда, горожане, глава Октябрьской администрации Нурбек Курманбеков, посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько, секретарь Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Алексей Сыромятников, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, учащиеся школ района и курсанты Суворовской училища им. Героя Советского Союза Даира Асанова.

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