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Ошский театр имени Бабура получил от Узбекистана декораций и костюмов на 2 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/oshski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424323-ru.html

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4 мая 2017, 17:57       Комментарии

Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура получил от правительства Узбекистана костюмы и декорации для спектакля "Душевные смятения Бабура", общая стоимость которых оценена в 2 млн сомов, сообщает художественный руководитель театра Набижон Мамаджанов.
По его словам, спектакль "Душевные смятения Бабура" в прошлом году предложил поставить официальный Ташкент, коллектив приступил к работе над ним. Мамаджанов отметил, что груз прибыл 30 апреля, декорации уже установлены на сцене театра.
О готовности Узбекистана оказать помощь театру в размере $50 тыс. говорил ранее заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов, который посетил Ош в январе 2017 в составе делегации и встретился с коллективом театра.
В июне 2017 года в Ош ожидается приезд коллектива Андижанского областного музыкально-драматического театра, в сентябре Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени "Бабура" поедет в Андижан со спектаклем "Душевные смятения Бабура".

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