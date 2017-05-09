Ошский театр имени Бабура получил от Узбекистана декораций и костюмов на 2 млн сомов

4 мая 2017, 17:57 Комментарии

Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура получил от правительства Узбекистана костюмы и декорации для спектакля "Душевные смятения Бабура", общая стоимость которых оценена в 2 млн сомов, сообщает художественный руководитель театра Набижон Мамаджанов.

По его словам, спектакль "Душевные смятения Бабура" в прошлом году предложил поставить официальный Ташкент, коллектив приступил к работе над ним. Мамаджанов отметил, что груз прибыл 30 апреля, декорации уже установлены на сцене театра.

О готовности Узбекистана оказать помощь театру в размере $50 тыс. говорил ранее заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов, который посетил Ош в январе 2017 в составе делегации и встретился с коллективом театра.

В июне 2017 года в Ош ожидается приезд коллектива Андижанского областного музыкально-драматического театра, в сентябре Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени "Бабура" поедет в Андижан со спектаклем "Душевные смятения Бабура".