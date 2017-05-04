"Газпром Кыргызстан" благодарит ветеранов ВОВ за победу

4 мая 2017, 18:01 Комментарии

По доброй традиции в канун 9 мая группа компаний "Газпром Кыргызстан" и "Газпром нефть-Азия" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта с наступающим праздником. Торжественное мероприятие состоялось в одном из ресторанов города.

Теплый праздничный вечер ветераны ждут каждый год и с удовольствием делятся воспоминаниями, рассказывают о событиях военных лет, свидетелями и участниками которых оказались в юности.

"Бросив школу, я пошла работать на войну в 12 лет. Война, конечно, была тяжелая, с нашей деревни всех парней забрали. Без самоотверженного труда в тылу – невозможно было добиться победы, без тружеников тыла не было бы победы. Очень приятно, что всегда оказываете нам большое внимание и приглашаете. Спасибо, что помните", – делится труженица тыла Вера Федорцова.

На праздничном концерте, подготовленном специально для ветеранов звучали песни и стихи военных лет. Сотрудники группы компаний "Газпром Кыргызстан" и "Газпром Нефть Азия" с глубокой признательностью и благодарностью встречали и чествовали ветеранов.

"Мы считаем своим долгом поздравлять ветеранов, благодаря которым сейчас живем в мирное время и отмечаем День Победы. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны является приоритетным направлением в области социальных проектов в компании. В этом году группой компаний "Газпром Кыргызстан" и "Газпром Нефть Азия" было выделено более 2 млн сомов из собственных средств для поздравления 450 ветеранов по всей республике", – отмечает Сабырбек Акимбаев, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам "Газпром Кыргызстан".

Почетные ветераны войны и труженники тыла всегда находятся под особым вниманием группы компаний "Газпром Кыргызстан" и "Газпром Нефть Азия", сотрудники которой чтят и помнят героический подвиг участников войны.

Подобные мероприятия ежегодно проводятся по всей республике рассказывает заместитель генерального директора по экономике и финансам компании "Газпром нефть Азия" Айнура Абдукаримова.

"По доброй традиции — чествовать всех тех, кто избавил мир от фашизма и подарил мирное небо над головой, мы ежегодно поздравляем ветеранов и оказываем материальную поддержку".

Ежегодно из собственных денежных средств группа компаний "Газпром" в Кыргызстане выделяет и предусматриваем денежные средства и продуктовые пакеты для каждого подшефного ветерана.

Группа компаний "Газпром" в Кыргызстане всегда бережно хранит память о победе и выражает благодарность ветеранам ВОВ, труженикам тыла и блокадникам Ленинграда.

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