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Текебаев и Чотонов останутся под стражей до 25 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tekeba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424321-ru.html

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Сторонники Текебаева собрались на митинг возле Бишкекского горсуда

4 мая 2017, 18:02       Комментарии

Судебная коллегия Бишкекского горсуда, рассмотрев  жалобу адвокатов о мере пресечения арестованных депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова, оставила решение первой инстанции в силе.
По словам адвоката Бактыбека Жумашева, судебная коллегия находилась в совещательной комнате не более 10 минут.
«Определение об отказе частной и кассационной жалобы написать за такое время физически не возможно. Это говорит о том, что все было решено заранее», — сказал адвокат.
Митингующие в поддержку арестованных разошлись.
Напомним, депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова обвиняют по статьям "Коррупция" и "Мошенничество".

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