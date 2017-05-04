Текебаев и Чотонов останутся под стражей до 25 мая

4 мая 2017, 18:02 Комментарии

Судебная коллегия Бишкекского горсуда, рассмотрев жалобу адвокатов о мере пресечения арестованных депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова, оставила решение первой инстанции в силе.

По словам адвоката Бактыбека Жумашева, судебная коллегия находилась в совещательной комнате не более 10 минут.

«Определение об отказе частной и кассационной жалобы написать за такое время физически не возможно. Это говорит о том, что все было решено заранее», — сказал адвокат.

Митингующие в поддержку арестованных разошлись.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова обвиняют по статьям "Коррупция" и "Мошенничество".