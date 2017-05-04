Сегодня: премьер в гневе, на войну с ребенком, День Победы

4 мая 2017, 17:30 Комментарии

Премьер в гневе. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подверг жесткой критике работу госорганов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий в стране. Он отметил, что в рамках рабочей поездки по ознакомлению с работой в этом направлении в Ошской и Джалал-Абадской областях он наглядно ознакомился с реальной ситуацией на местах и выявил недостаточную работу ряда государственных органов.

"Последние события, связанные со стихийными бедствиями, наглядно продемонстрировали формальную работу ряда государственных органов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий в регионах, проведению информационной кампании по повышению осведомленности населения о возможных чрезвычайных происшествиях", - заявил Жээнбеков.

На войну с ребенком. В рамках контртеррористической деятельности по недопущению выезда граждан КР для участия в боевых действиях в Сирии чекистами возвращена на родину кыргызстанка И.Г., 1989 г. р., уроженка Баткенской области.

Установлено, что женщина была завербована членами международной террористической организации и отправлена в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирию. Необходимо отметить, что кыргызстанка собиралась в Сирию с ребенком.

Лук репчатый. Сотрудниками оперативной таможни "Юг" в районе с. Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района на автодороге Баткен – Ош было проверено грузовое автотранспортное средство марки "МАН" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина КР Н.Т.

При осмотре грузового отсека автотранспортного средства был обнаружен товар "лук репчатый". В момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо сопроводительные документы, подтверждающие легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС. Общая стоимость товара - лука репчатого - составляет 366 тыс. 80 сомов.

Жапаров еще побудет под стражей. Судебная коллегия Бишкекского горсуда рассмотрела кассационную жалобу адвокатов экс-депутата парламента Садыра Жапарова по изменению меры пресечения. Вторая инстанция оставила в силе постановление Первомайского райсуда о содержании бывшего депутата под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

Между тем одного из 12 сторонников, вышедших на митинг 25 марта, Анарбека Бейшенбекова отпустили под домашний арест. Напомним, Садыр Жапаров обвиняется в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия представителю власти. Сегодня срок действия следствия закончился, однако следователи попросили продлить расследование данного дела еще на один месяц.

День Победы. В связи с проведением праздничного шествия "Бессмертный полк", 9 мая в рамках празднования Дня Победы по улице Байтик Баатыра будет прекращено движение транспорта.

С 08.00 до 10.30 данная улица будет закрыта от Аалы Токомбаева (Южная магистраль) до села Орто Сай. С 10.00 до 12.00 будет введено ограничение для транспортных средств по Байтик Баатыра от улицы Аалы Токомбаева до Фрунзе. На этом отрезке ограничения будут вводиться поэтапно.

Дрожь земли. В 12.57 сейсмическая станция Института сейсмологии НАН КР зарегистрировала землетрясение силой в эпицентре 4 балла. По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на границе Таджикистана и Кыргызстана.

В населённых пунктах интенсивность подземных толчков составила в селах Чон-Алайского района Ошской области Алга, Кара-Тейит - 3-3,5 балла, Карамык - 3,5 балла. Пострадавших и разрушений нет.