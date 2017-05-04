В Бишкеке проходит выставка детских рисунков "Евросоюз глазами детей"

4 мая 2017, 17:16 Комментарии

Бишкек, 4 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня в выставочном зале Союза художников КР состоялось открытие выставки детских рисунков "Европейский Союз глазами детей".

В мероприятии приняли участие глава Представительства Евросоюза в Кыргызстане, посол Чезаре Де Монтис и заместитель министра образования и науки КР Салидин Калдыбаев.

Выставка стала завершением конкурса детских рисунков на тему "Европейский Союз глазами детей", организованного Представительством ЕС в феврале-апреле 2017 года.

Всего со всей страны было прислано более 300 рисунков, из которых около 170 представлены на выставке. Помимо открытия состоялось награждение 26 победителей конкурса. Участвовать в конкурсе могли ученики всех школ Кыргызстана в возрасте с 7 до 16 лет.