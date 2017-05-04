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На Иссык-Куле открылся "Японский сад сакуры"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424317-ru.html

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4 мая 2017, 17:44       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В с.Тамга Иссык-кульской области сегодня на территории санатория "Тамга" состоялась церемония открытия "Сада сакуры" с участием официальных лиц государственных органов КР, депутатов Жогорку Кенеш КР, представителей МИД КР, общественных деятелей, а также представителей с японской стороны.
Проект по созданию парковой зоны под названием "Японский сад сакуры" реализован Почетным консулом КР в Японии М.Мидзусако совместно с Генеральным штабом вооруженных сил КР при содействии МИД КР, Посольства КР в Японии и других госорганов КР.
На церемонии открытия с приветственной речью выступили заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны КР Н.Дуйшеналиев, депутат Жогорку Кенеша Т.Масабирова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Ё. Ямамура и Почетный консул КР в префектуре Кагошима (Япония) М. Мидзусако.
После церемонии участники мероприятия приступили к посадке саженцев сакуры.
Напомним, что в строительстве санатория "Тамга" после окончания Второй мировой войны принимали участие японские военнопленные. Стоит отметить, что за 2 года пребывания в с.Тамга из 125 японских военнопленных никто не погиб и все вернулись в Японию в 1948 году.
Сад сакуры призван стать одним из ярких символов кыргызско-японской дружбы.

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