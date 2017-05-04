На Иссык-Куле открылся "Японский сад сакуры"

4 мая 2017, 17:44 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В с.Тамга Иссык-кульской области сегодня на территории санатория "Тамга" состоялась церемония открытия "Сада сакуры" с участием официальных лиц государственных органов КР, депутатов Жогорку Кенеш КР, представителей МИД КР, общественных деятелей, а также представителей с японской стороны.

Проект по созданию парковой зоны под названием "Японский сад сакуры" реализован Почетным консулом КР в Японии М.Мидзусако совместно с Генеральным штабом вооруженных сил КР при содействии МИД КР, Посольства КР в Японии и других госорганов КР.

На церемонии открытия с приветственной речью выступили заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны КР Н.Дуйшеналиев, депутат Жогорку Кенеша Т.Масабирова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Ё. Ямамура и Почетный консул КР в префектуре Кагошима (Япония) М. Мидзусако.

После церемонии участники мероприятия приступили к посадке саженцев сакуры.

Напомним, что в строительстве санатория "Тамга" после окончания Второй мировой войны принимали участие японские военнопленные. Стоит отметить, что за 2 года пребывания в с.Тамга из 125 японских военнопленных никто не погиб и все вернулись в Японию в 1948 году.

Сад сакуры призван стать одним из ярких символов кыргызско-японской дружбы.